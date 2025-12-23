L’Audiència corregeix el jutge Peinado sobre els correus de Begoña Gómez
Cristina Gallardo
L’Audiència Provincial de Madrid va avalar que el jutge Juan Carlos Peinado continuï indagant en la presumpta malversació comesa per la dona del president del Govern al fer ús privat de la seva assistent a la Moncloa per a la gestió de la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, però va tornar a corregir la seva manera d’instruir. En aquesta ocasió van validar que s’accedeixi a tots els correus de Begoña Gómez des de la direcció que li va assignar Presidència del Govern des del juliol del 2018 fins avui, però revoquen l’ordre donada a tal efecte pel titular del Jutjat d’Instrucció número 41 "a fi que es procedeixi a dictar resolució en forma d’interlocutòria amb la motivació oportuna, si escau".
Els magistrats recorden a Peinado que "la resolució, per utilitzar la forma de providència, no esmenta cap dels requisits exigits per la llei, cosa que dona la raó als recurrents, que resulta una mesura mancada de la justificació necessària, incomplint els principis de proporcionalitat, necessitat i idoneïtat".
Prova pertinent
En resposta a un recurs de la Fiscalia de Madrid, l’Audiència Provincial incideix en el fet que és el jutge el que ha de ponderar els drets en joc i justificar que la prova és pertinent, si bé afegeixen que "això implica una valoració sobre la gravetat del delicte, sobre els indicis, sobre la intervenció dels investigats i sobre la necessitat de la mesura". Aquestes decisions corresponen al jutge del cas, que ha de ponderar "els interessos en joc, mitjançant un judici sobre la proporcionalitat i necessitat de la mesura". Així, segons l’Audiència Provincial, no n’hi ha prou amb afirmacions apodíctiques de sospita", ja que el jutge ha de valorar "la gravetat i naturalesa dels delictes que es pretén investigar i la necessitat de la ingerència en un dret fonamental", com és l’accés als correus de Begoña Gómez durant un espai de temps tan prolongat.
