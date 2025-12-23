Les víctimes d’Epstein
La fiscalia de Florida va rebutjar moltes de les acusacions contra Epstein considerant que no havien aportat prou proves o que les seves declaracions eren contradictòries. Però alguns dels testimonis posats en dubte van quedar corroborats per les càmeres amb què gravava les seves trobades.
Juan José Fernández
"Les víctimes van declarar que, durant aquests massatges, Epstein es masturbava. Algunes víctimes van al·legar que les tocava durant el massatge...". Un informe de "responsabilitats professionals" guardat per l’FBI va resumir el novembre del 2020 els testimonis de les nombroses noies, moltes d’elles menors d’edat, que Jeffrey Epstein havia sotmès sexualment.
Entre els gairebé 4.000 documents del cas Epstein desclassificats pel Departament de Justícia dels Estats Units hi ha fotos de famosos, hi ha imatges que tenen un rèdit d’utilitat política en la guerra entre republicans i demòcrates nord-americans, hi ha dards a les mans de Donald Trump o dirigits contra ell... però hi ha també un corol·lari d’adolorits relats, la fosca i tremenda activitat del proxeneta i l’agressor sexual, narrada per les seves víctimes.
Les investigacions que ara es veuen negre sobre blanc als papers del cas es remunten al 2006. L’FBI va citar, en un informe per al Departament de Justícia sobre el camí judicial del cas i els "no ortodoxos" comportaments d’alguns fiscals, el que les víctimes van anar explicant al llarg de dos anys d’investigació als fiscals de districte del Sud de Florida. "A través de les seves entrevistes amb les víctimes, la policia va aprendre més sobre la conducta d’Epstein", relata el dossier, que edifica una punyent narració també sobre com les conductes que avui es coneixen es van mantenir impunes en una primera investigació amb un pacte i una agressiva campanya dels advocats del milionari.
Fos en una única trobada o en algunes, les joves que figuren al document "Masseuse" (Massatgistes), desclassificat pel govern nord-americà, però totalment censurat en els 254 noms del llistat, havien d’afrontar un encàrrec en el qual "la naturalesa dels massatges variava. Segons les víctimes, algunes es mantenien completament vestides mentre feien massatges a Epstein, d’altres només portaven roba interior i d’altres estaven completament despullades", relata el sumari. Els tocaments del milionari agressor s’estenien pels pits "o tocant-los les vagines directament o a través de la roba. Algunes víctimes van informar que Epstein utilitzava un vibrador per masturbar-les, i d’altres van afirmar que les penetrava amb els dits", descriu cruament el text emmagatzemat entre els documents de l’FBI.
Les dones que tenien més trobades amb Epstein acabaven en una relació més intensa, en la qual Epstein sofisticava la seva violació: "Van al·legar que Epstein practicava sexe oral i vaginal amb elles. Segons una víctima, una assistent d’Epstein va participar, en almenys una ocasió, en activitats sexuals amb la víctima per ordre d’Epstein", diu l’informe.
Els registres policials a la casa d’Epstein van acreditar quina era la seva principal activitat. Hi havia centenars de fotos de noies més o menys despullades. Es va trobar també, segons figura a l’informe, un conjunt abundant d’estris per a massatges: oli, lliteres, roba de llit... i, al costat de tot aquest material, "articles que la policia va creure que eren joguines sexuals".
No obstant, molts testimonis van quedar fora del cas, propiciant que les agressions d’Epstein no fossin interrompudes abans per les autoritats. La fiscalia de Florida les va rebutjar, bé considerant que la policia no havia aportat prou proves o bé estimant que les declaracions d’algunes víctimes eren difuses o contradictòries.
No obstant, alguns testimonis posats en dubte van quedar corroborats per una altra de les joguines d’Epstein: les seves càmeres de videovigilància per gravar els massatges. "Els investigadors van descobrir que Epstein utilitzava càmeres ocultes a la seva residència de Nova York per gravar les seves trobades sexuals, i podria haver tingut una conducta similar a la seva casa de Palm Beach –explica l’informe–. A més, l’equip informàtic possiblement contenia vídeos de vigilància que podrien haver corroborat les declaracions de les víctimes sobre les seves visites a la casa d’Epstein".
El milionari tenia residència a Nou Mèxic. En aquest estat, l’edat mínima legal per a sexe consentit és de 16 anys. Epstein no es va deslliurar de processament quan la policia va poder acreditar que almenys una de les seves víctimes en aquest territori tenia 14 anys.
Pressionar les noies
Hi ha autocrítica del sistema policial-judicial en el dossier arxivat per l’FBI. És per com la defensa pot als Estats Units soscavar el testimoni d’un afectat per un delicte. "L’equip de defensa va investigar agressivament les víctimes i va presentar a la Fiscalia Estatal abundant material en un esforç per soscavar la credibilitat d’algunes d’elles", relata l’informe. Aquesta investigació va consistir a examinar de cada una de les denunciants o testimonis "antecedents penals, publicacions de les víctimes a les xarxes socials (com pàgines de MySpace) sobre la seva pròpia activitat sexual i consum de drogues". En altres ocasions, miraven de treure a les víctimes proves que, en realitat, anaven a buscar una indemnización econòmica d’Epstein. L’altra pota de la defensa d’Epstein era mirar de demostrar que l’agressor no coneixia l’edat real de les noies que sotmetia als seus jocs.
