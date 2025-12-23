Mor en atemptat el cap d’operacions secretes de l’Estat Major de Rússia
La investigació estudia la possibilitat que darrere l’explosió a Moscou d’una bomba adossada sota el seu cotxe hi hagi "els serveis especials ucraïnesos"
Marc Marginedas
Un nou atemptat contra un alt comandament de l’Exèrcit rus va sacsejar ahir Moscou. Fanil Sarvarov, tinent general i destacat integrant de l’Estat Major rus, va perdre la vida en una explosió d’una bomba adossada col·locada als baixos del seu automòbil, un Kia Sorento, aparcat al costat del seu domicili, al barri de Yasenevo, al sud de la capital russa. El Comitè d’Investigació rus va obrir un cas criminal i, entre les múltiples versions amb què treballa sobre l’autoria de l’atac, destaca la possibilitat que al darrere hi hagi "els serveis especials ucraïnesos".
"Era un dels principals oficials de l’Estat Major", destaca per a EL PERIÓDICO Andrei Kalitin, reporter de la publicació independent russa Nóvaya Gazeta. Segons la seva opinió, es tracta d’"una gran pèrdua" per a l’Exèrcit rus perquè era "un oficial de gran professionalitat, que no només tenia molt bon coneixement militar, sinó també molt bona experiència en la planificació i execució d’operacions militars altament secretes".
En cas de conformar-se l’autoria ucraïnesa de l’atemptat, Kíiv estaria "donant a entendre" a l’Estat rus que "ningú [dels que prenen part en la guerra d’Ucraïna] serà oblidat" i alhora enviaria un missatge al servei de contraintel·ligència rus que "sap molt més del que s’imagina", incloent-hi la identitat dels comandaments militars "que dirigeixen les operacions" i el "lloc on viuen". De fet, segons el mitjà independent Agentstvo, l’explosió es va produir a 150 metres d’un edifici on resideixen oficials del GRU, el temut servei d’intel·ligència militar rus. En resum, per a Kalitin, es tracta d’una operació "quirúrgica" que ja s’ha convertit en "habitual" de la "crònica de la guerra a Ucraïna".
I és que es tracta del tercer atemptat en els últims 12 mesos contra alts caps de l’Exèrcit rus que dirigeixen la guerra d’Ucraïna, definida en l’argot militar rus com a "operació militar especial". Fa exactament un any, el 17 de desembre del 2024, l’explosió d’un patinet elèctric va acabar amb la vida del tinent general Ígor Kiríl·lov i el seu assistent, Ilià Polikarpov. Com a comandant de les tropes de defensa química, biològica i nuclear de les Forces Armades russes, havia ordenat l’ús de cloropicrina, una substància prohibida per la Convenció d’Armes Químiques, contra les tropes ucraïneses desplegades a l’est i al sud. "Era un criminal de guerra i un objectiu legítim", va declarar llavors una font de la intel·ligència ucraïnesa a la CNN.
A l’abril, el general major Iaroslav Moskalik, vicecap del directori principal d’operacions de l’Estat Major, va morir en l’explosió d’un artefacte improvisat col·locat en un cotxe a la localitat de Balaixikha, a la regió de Moscou. Moskalik va ser integrant de la delegació russa que va participar en les negociacions sobre Ucraïna el 2015 en l’anomenat Quartet de Normandia, i també va estar molt involucrat en l’operació militar llançada per l’Exèrcit rus a Síria el 2015 en ajuda del règim de Bashar al-Assad i qualificada eufemísticament per Moscou com a "humanitària".
A Txetxènia i Síria
Fanil Sarvarov, mort en l’atemptat d’ahir, va néixer el març de 1969 a la regió de Perm, als Urals. Va estudiar a l’Escola Superior de Comandament de Tancs de Kazan i el 1999 es va graduar a l’Acadèmia Militar de les Forces Blindades i el 2008 a l’Acadèmia Militar de l’Estat Major General de les Forces Armades de la Federació Russa. Va participar en les guerres entre Ossètia del Nord i Ingúixia (1992) i en les subsegüents guerres de Txetxènia, fins al 2007. Entre el 2015 i el 2016 va participar en la planificació de les operacions de l’Exèrcit rus enviat a Síria per apuntalar el trontollós règim de Damasc, aliat de Moscou i finalment deposat l’any passat. Sarvarov havia sigut condecorat en diverses ocasions, incloent-hi l’Ordre del Servei a la Pàtria de primer ordre el 2014.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”