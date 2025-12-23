El pla de Rodalies ha executat un 72% dels 3.500 milions previstos
El Ministeri de Transports, que va presentar el projecte el desembre del 2020, calcula que la posada al dia del servei s’allargarà dos anys més
Cristina Buesa
El pla de Rodalies és el document marc, un full de ruta en què es detallen totes les obres previstes en el servei ferroviari de Catalunya. Ara mateix està vigent el del període 2020-2030 i, amb la meitat del calendari superat, en el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i la Conselleria de Territori fa mesos que treballen en l’actualització d’aquesta eina per al lustre següent.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el pla ja ha executat 2.505 milions dels 3.500 milions pressupostats, fet que representa un 72% del total. Presentat el desembre del 2020, en aquest programa també s’hi van incloure els treballs d’aquell exercici, i això acaba de fer sis anys de vigència. En el Govern consideren que aquest grau d’execució, tenint en compte que entre el 2021 i 2022 es van patir greus problemes de subministrament de materials, és lloable.
4.150 milions en adjudicacions
Les dades ministerials revelen que ja s’han culminat el 80% de les adjudicacions, és a dir, 4.150 milions. Això vol dir, segons les seves estimacions, que la modernització de la xarxa encara es prolongarà dos anys més. Quan va arrencar el pla de Rodalies, el 2020, una de les urgències del servei era reposar els actius de la xarxa perquè la infraestructura estava molt degradada a conseqüència de la falta d’inversió.
Renovar aquests actius s’ha traduït en projectes de modernització de catenàries, sistemes, substitució de balast, carrils o tancaments, entre d’altres. La quantia amb aquesta finalitat ha pujat a 603 milions i ara mateix, a finals del 2025, es considera executat un 90% del que es va planificar llavors.
Tal com va destacar el ministre de Transports en l’entrevista de fa uns dies en aquest diari, els treballs a les estacions formen part igualment de les prioritats en inversió del pla. Segons el seu balanç, aquests sis anys se n’han construït o renovat un total de 41 a Catalunya i s’actua a 25 més.
Els responsables del ministeri que dirigeix Óscar Puente també remarquen que, tot i que continua sent una de les queixes habituals entre els usuaris, s’ha fet un esforç en consideració als passatgers i informació i que la voluntat és continuar insistint-hi. De fet, l’actualització del pla de Rodalies i concreció de la segona fase, que tindrà vigència fins a l’any 2030, també vol posar l’accent en aquestes polítiques.
Obres en marxa
Transports destaca que ara mateix s’executen obres de gran abast, com les integracions urbanes de Montcada i Reixac (que acumulava un retard considerable) i la de Sant Feliu de Llobregat. A més, s’afronta la duplicació de l’R3, els treballs amb més afectació del servei perquè comporta la interrupció de la línia durant més d’un any, i es culmina la nova línia a l’aeroport, l’R-Aeroport, que gestionarà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) quan Adif li lliuri l’obra.
Tant FGC com Rodalies estan pendents dels lliuraments de trens que es fan a la fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. De fet, els dos primers de Rodalies ja s’han servit: es tracta de material mòbil de la sèrie 110, que porten a terme les primeres proves (conegudes com a marxes en blanc) a la xarxa ferroviària.
A banda del que s’acabi concretant amb la Generalitat fins a la fi d’aquesta dècada, la vocació ministerial és mantenir un ritme constant de millora de la infraestructura i el sistema ferroviari, que permeti assumir amb garanties el volum de més de 410.000 usuaris al dia. Aquesta circumstància ha provocat que també es redactin un total de 12 estudis informatius, 3 estudis de viabilitat i 4 estudis d’alternatives.
