Podem utilitza la debilitat de Sumar per excloure'l de coalicions

Ana Cabanillas

Ana Cabanillas

Madrid

L’èxit en les autonòmiques d’Unides per Extremadura –la papereta de Podem, IU i Aliança Verda avalada per Sumar– va generar reaccions enfrontades. Lluny de vincular el bon resultat (va pujar quatre punts i va passar de 4 a 7 diputats) a l’aliança entre diverses forces, Podem ho va atribuir a la seva ruptura amb el Govern i el PSOE.

El pacte d’Unides per Extremadura, que va tirar endavant per l’afany de la seva candidata, Irene de Miguel, va obligar Podem a reformular la seva política d’aliances, i la seva nova condició per segellar acords en pròximes cites electorals va passar a ser veto a Sumar. Un requisit que ara justifica en la falta d’arrelament territorial del partit de Yolanda Díaz.

