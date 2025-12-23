La possible tornada a la unió duanera fa pujar la tensió en el laborisme
El ministre de Sanitat, Wes Streeting, es mostra a favor de fer aquest pas
Lucas Font
Les divisions internes en el Partit Laborista britànic han tornat a florir en les últimes hores i han tornat també a posar en entredit l’autoritat del primer ministre, Keir Starmer. De nou, amb el mateix protagonista: el ministre de Sanitat, Wes Streeting, una figura que ha emergit en els últims mesos com un possible substitut de Starmer en cas que el líder laborista no aconsegueixi capgirar els mals pronòstics electorals. Aquesta vegada, la polèmica ha sorgit arran d’uns comentaris de Streeting en els quals ha defensat la tornada del Regne Unit a la unió duanera, una possibilitat que ha sigut descartada per Starmer en repetides ocasions des que va arribar al poder el juliol del 2024.
En una entrevista a The Observer, Streeting atribueix al Brexit bona part de les dificultats econòmiques per les quals travessa el Regne Unit i es mostra a favor de fer un pas més en l’acostament a Brussel·les. "Tenim un nivell d’endeutament que ens hem d’agafar molt seriosament. La millor manera d’aconseguir un creixement més gran de la nostra economia és aprofundint en les relacions comercials amb la UE", assegura el ministre. "La raó per la qual sortir de la UE ens ha afectat tant com a país és pels enormes beneficis econòmics que ens reportava formar part del mercat únic i de la unió duanera", remarca.
Streeting sí que va descartar recuperar la llibertat de moviment amb la UE, una marcada línia vermella fixada per l’Executiu, però va insistir en la importància de mostrar determinació en l’acostament a Brussel·les per distanciar-se del discurs del partit de dreta populista Reform UK, ferm defensor del Brexit. "No guanyarem les pròximes eleccions mirant d’imitar el discurs de Reform", va assegurar. "Això no és el que som. Aquests no són els nostres valors i hem de derrotar-los, no unir-nos-hi".
"Ni tan sols és subtil"
Les paraules de Streeting han fet augmentar la tensió amb Downing Street, que ja va acusar el ministre d’orquestrar la seva pròpia campanya per defenestrar Starmer en cas que s’arribi a confirmar una desfeta electoral en les eleccions regionals a Escòcia i Gal·les i en les eleccions locals a Anglaterra del maig que ve. "Ni tan sols és subtil", va dir a la premsa britànica una font pròxima al primer ministre. "Streeting està preparant el terreny per al lideratge i, sobre això, el número 10 [de Downing Street] no hi pot fer res".
Però el cas és que l’eventual tornada del Regne Unit a la unió duanera compta amb el suport majoritari dels votants del Partit Laborista. Segons una enquesta publicada pel diari The Times, el 80% dels simpatitzants de la formació s’hi mostren a favor, una xifra semblant a la dels votants del Partit Liberaldemòcrata (78%) i d’Els Verds (75%). Tot plegat confirma la creixent inclinació dels electors britànics per desfer el Brexit després d’anys de fracassos i de promeses incomplertes.
Starmer és conscient d’aquesta tendència i ha tornat a esmentar el Brexit –un tema tabú per als laboristes durant molt de temps– com una de les principals causes de les dificultats econòmiques per les quals passa el país.
