El PSOE aspira a recuperar el vot perdut que no ha anat al PP
La direcció del partit valora que la desmobilització del seu electorat és reversible perquè encara "segueix a casa"
Iván Gil
La setmana prèvia a les eleccions d’Extremadura, tant Ferraz com la Moncloa ja s’anticipaven per encapsular el seu resultat a dinàmiques pròpies d’aquest territori. Confirmada la debacle electoral, amb un terra històric més voluminós fins i tot que el previst pels socialistes al caure 10 escons fins als 18, la lectura postelectoral busca allunyar qualsevol autocrítica en clau nacional i blindar-se davant el martelleig sobre un final de cicle de Pedro Sánchez esperonat des de la dreta. El candidat dimitit ahir, Miguel Ángel Gallardo, processat en el cas de David Sánchez, germà del president del Govern, s’ha emportat la pitjor part d’aquesta estratègia.
A l’Executiva federal celebrada ahir el missatge que es va llançar, una vegada més, va ser el de la necessitat de resistir. "Som més necessaris que mai", va arengar Sánchez als seus a porta tancada –davant l’auge dels d’Abascal– per defensar la continuïtat del Govern com a "dic de contenció" davant l’alternativa d’un PP dependent de Vox. A la cúpula de Ferraz s’aferren a la idea que segons les seves primeres anàlisis postelectorals no hi ha un transvasament ressenyable de vots del PSOE al PP o Vox.
Gairebé sense moviments intrablocs, asseguren, el seu ensorrament de suports l’expliquen per la desmobilització de l’electorat socialista. La participació, no obstant, va caure respecte als anteriors comicis un 7,72%, mentre que el recolzament al PSOE en vot popular va ser d’un 14,18% menys. El mapa electoral dona compte de la pèrdua del PSOE en municipis que van ser els seus feus des de la tornada de la democràcia. Entre els quals, la localitat on Gallardo va ser durant més de dues dècades alcalde amb majories absolutes, Villanueva de la Serena.
Nou cicle electoral
"El nostre vot perdut és a casa i és recuperable, no se n’ha anat ni al PP ni a Vox", conclouen a Ferraz mirant de trobar notes d’optimisme en l’arrencada d’un nou cicle electoral marcat pel seu daltabaix. Les cites amb les urnes continuaran el primer semestre del 2026, amb les autonòmiques a Aragó, el 8 de febrer; Castella i Lleó, el març, i Andalusia, previsiblement al juny.
A Ferraz apel·len també a les seves pròpies enquestes per assenyalar com a fita que el Govern d’Espanya estigui en una intenció pròxima al 30% de suports després de gairebé vuit anys a la Moncloa, diferenciant els suports de Sánchez de la seva força en territoris com Extremadura. A més, assenyalen com un element de desmobilització que per primera vegada s’hagi votat en unes extremenyes sense municipals.
Els socialistes desvien el focus al fet que el PP també té un "problema". En el seu cas perquè Guardiola no hauria augmentat en vots mentre que Vox ha duplicat. La lectura dels populars és precisament la contrària, que la ultradreta està pescant en caladors del PSOE, captant el malestar en un votant desencisat.
