Trump nomena un enviat especial per annexionar-se Grenlàndia

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry / Europa Press/Contacto/Gage Skidmore

El Periódico

Nova York

El president nord-americà, Donald Trump, ha nomenat enviat especial per a Grenlàndia el governador de l’Estat de Louisiana, Jeff Landry, que va dir que la seva comesa serà convertir aquest territori autònom de Dinamarca "en part dels EUA". En un missatge publicat a última hora de diumenge –hora local de Washington– a la xarxa Truth Social, Trump va anunciar la designació de Landry, un excongressista que és governador de Louisiana des del 2024, com a "enviat especial dels Estats Units per a Grenlàndia".

"El Jeff entén com és d’essencial Grenlàndia per a la nostra seguretat nacional, i impulsarà els interessos del nostre país per la seguretat i supervivència dels nostres aliats i, de fet, de tot el món. ¡Enhorabona, Jeff!", va afegir Trump.

En un altre missatge a la xarxa X, va informar l’agència Efe, Landry va aclarir que compatibilitzarà aquest "càrrec voluntari" amb el de governador de Louisiana, i va dir que la seva missió serà "convertir Grenlàndia en part dels EUA".

El mandatari nord-americà ha reiterat diverses vegades en els últims mesos el seu interès per "aconseguir el territori" autònom danès de Grenlàndia per motius de seguretat nacional, dins d’un esforç expansionista que també s’estén al Canadà i al canal de Panamà. La Casa Blanca va arribar a recopilar aquest any estimacions de quant li costaria adquirir i administrar Grenlàndia.

