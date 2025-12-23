Trump nomena un enviat especial per annexionar-se Grenlàndia
El Periódico
El president nord-americà, Donald Trump, ha nomenat enviat especial per a Grenlàndia el governador de l’Estat de Louisiana, Jeff Landry, que va dir que la seva comesa serà convertir aquest territori autònom de Dinamarca "en part dels EUA". En un missatge publicat a última hora de diumenge –hora local de Washington– a la xarxa Truth Social, Trump va anunciar la designació de Landry, un excongressista que és governador de Louisiana des del 2024, com a "enviat especial dels Estats Units per a Grenlàndia".
"El Jeff entén com és d’essencial Grenlàndia per a la nostra seguretat nacional, i impulsarà els interessos del nostre país per la seguretat i supervivència dels nostres aliats i, de fet, de tot el món. ¡Enhorabona, Jeff!", va afegir Trump.
En un altre missatge a la xarxa X, va informar l’agència Efe, Landry va aclarir que compatibilitzarà aquest "càrrec voluntari" amb el de governador de Louisiana, i va dir que la seva missió serà "convertir Grenlàndia en part dels EUA".
El mandatari nord-americà ha reiterat diverses vegades en els últims mesos el seu interès per "aconseguir el territori" autònom danès de Grenlàndia per motius de seguretat nacional, dins d’un esforç expansionista que també s’estén al Canadà i al canal de Panamà. La Casa Blanca va arribar a recopilar aquest any estimacions de quant li costaria adquirir i administrar Grenlàndia.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”