La UE prorroga sis mesos les sancions al Kremlin per la invasió d’Ucraïna
Les diverses mesures coercitives afecten el comerç, l’energia i les finances
El Periódico
La Unió Europea va acordar de prorrogar sis mesos més, fins al juliol del 2026, les sancions comercials i econòmiques que el bloc va imposar gradualment al Govern de Vladímir Putin des del 2014 a conseqüència de les successives accions que pretenien desestabilitzar Ucraïna, des de l’annexió de Crimea fins a la invasió del país el febrer del 2022.
Es tracta d’unes quantes mesures coercitives que abracen un ampli espectre de sectors, des de restriccions al comerç fins a mesures sobre l’energia i les finances, passant per accions que afecten la indústria tecnològica, els béns de doble ús civil i militar, el transport i els béns de luxe. Així mateix, aquestes mesures inclouen un seguit de sancions dirigides a prohibir les importacions o la transferència de petroli cru i de determinats productes petrolífers transportats per mar des de Rússia fins a la UE, així com la desvinculació de diversos bancs russos del sistema SWIFT.
Finalment, el paquet prorrogat també conté la suspensió de les activitats de difusió i les llicències a la Unió Europea a uns quants mitjans de desinformació que disposen del suport del Kremlin i mesures específiques per contrarestar des de la UE mateixa l’elusió de tota mena de sancions.
En un comunicat, el Consell de la UE (governs) va advertir que mentre persisteixin les "accions il·legals" per part de Rússia que violen les normes fonamentals del dret internacional, la UE continuarà considerant que és pertinent mantenir en vigor "totes les mesures" que ha adoptat el bloc, el qual "si fa falta" prendrà decisions "addicionals".
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”