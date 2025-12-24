Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Viatges del president. Entre el 1993 i el 1996

Almenys vuit vols a l’avió privat d’Epstein

Trump va volar almenys 8 vegades en l'avió privat d'Epstein, segons nous arxius del cas / Alex Brandon / AP

El Periódico

Washington

El president nord-americà, Donald Trump, va volar almenys vuit vegades amb el pederasta Jeffrey Epstein a l’avió privat d’aquest últim entre els anys 1993 i 1996, inclosa una ocasió en què ho va fer únicament amb ell i amb una jove de 20 anys. Així ho indica una nova tanda de milers d’arxius inèdits sobre el cas d’Epstein que el Departament de Justícia dels EUA va publicar dilluns a la tarda. La informació va desaparèixer posteriorment, però el diari The Washington Post va aconseguir descarregar-la abans que els arxius deixessin d’estar disponibles.

Al contrari que els publicats dissabte passat, els nous arxius inclouen diverses mencions a Trump, que ha tractat de distanciar-se el màxim possible d’Epstein i els seus crims, segons va informar ahir el diari nord-americà.

"Vull que sàpiga que els registres de vol que vam rebre ahir reflecteixen que Trump va viatjar al jet privat d’Epstein moltes més vegades de les que s’havia informat (o de les que estàvem al corrent)", va escriure un fiscal federal del Districte Sud de Nova York en un correu electrònic el gener del 2020, que està inclòs en els arxius. Els documents també revelen que l’FBI va recopilar diverses pistes sobre la relació entre Trump i Epstein durant festes en les seves respectives propietats a principis de la dècada dels 2000, tot i que no confirmen si hi va haver investigacions posteriors en aquest sentit.

