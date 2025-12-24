Els empresaris demanen altura de mires per obtenir la governabilitat
La Confederació Regional Empresarial vol un Executiu estable i seguretat jurídica
Lola Luceño Barrantes
El secretari general de la Confederació Regional Empresarial Extremenya (CREEX), Javier Peinado, va assenyalar ahir sobre les eleccions a Extremadura que "hi ha un clar guanyador, que és el PP i la seva presidenta María Guardiola, l’única opció viable per configurar un govern". Amb tot, Peinado va indicar que potser de portes endins, en el PP la sensació sigui agredolça, perquè s’han quedat a quatre escons de la majoria absoluta, "una cosa que potser hagués sigut bona per donar estabilitat els pròxims quatre anys".
El dirigent empresarial va afegir que el partit de Guardiola es distancia clarament del seu màxim adversari, un PSOE "en caiguda lliure", però d’altra banda creix el seu rival en l’espectre polític més pròxim, com és Vox, i també en l’altre extrem, amb el creixement d’Unides per Extremadura. De cara al futur, Peinado reclama altura de mires "perquè necessitem que hi hagi Govern, i tot i que cal esperar a les converses, amb una abstenció n’hi hauria prou per iniciar l’etapa". A mitjà i llarg termini, CREEX el que demana és un Govern estable, que aporti seguretat jurídica i certeses, i que pugui activar projectes per millorar el futur de la comunitat autònoma.
Per la seva banda, la Confederació Independent d’Empresaris i Autònoms valora el resultat de les eleccions i posa l’accent "en la importància que la nova etapa política garanteixi estabilitat, capacitat d’acord i un marc previsible per a l’activitat econòmica". A més, apel·la "a la responsabilitat i a la generositat dels quatre partits que estaran representats a l’Assemblea per facilitar la conformació d’un Govern estable i fort, que aporti certesa i estabilitat […] a les empreses i a les persones treballadores autònomes d’Extremadura".
