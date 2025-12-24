Els socis
ERC i Comuns reclamen els acords pendents
Quim Bertomeu
Els socis de Salvador Illa al Parlament, ERC i els Comuns, ahir van fer un balanç crític de la tasca del Govern durant el 2025 i van mantenir la porta tancada a negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2026. El seu principal argument és que el president no ha complert encara diversos "acords pendents", fet pel qual ara per ara no pot disposar dels seus vots per aprovar els comptes públics de l’any que ve. Això sí, el no de republicans i Comuns no és definitiu. Hi ha marge perquè es reverteixi.
Per a ERC, el gran acord pendent és el pacte perquè Catalunya tingui un nou finançament que millori els ingressos de la Generalitat. El seu portaveu al Parlament, Jordi Albert, va donar un "ultimàtum": l’acord s’ha de signar a tot tardar al gener. "Sense finançament no hi haurà pressupostos", va advertir.
David Cid, de Comuns, va reconèixer els avenços de la Generalitat sobre habitatge, però va advertir que hi ha molt marge de millora.
D’altra banda, el líder de Junts, Carles Puigdemont, va carregar ahir en un vídeo contra Illa per "haver dimitit del seu lideratge" en la crisi del desallotjament de l’institut okupat a Badalona.
