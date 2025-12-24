Ressaca electoral
El Govern rebutja oferir un cordó sanitari a Guardiola
Els socialistes responsabilitzen el PP de l’auge de Vox i assenyalen Génova per la "innecessària" convocatòria electoral
Saiz acusa els populars d’«assumir en primera persona polítiques» del partit d’Abascal
Iván Gil
El Govern veu el PP cada vegada més mimetitzat amb Vox. No només pel que fa a les polítiques que estaria portant a terme en les comunitats autònomes on governa, sinó també pel que fa a les formes, replicant els seus missatges. Per això, per partir de premisses falses, el el Govern central qüestiona el debat obert en una part del PSOE d’Extremadura sobre una abstenció en la investidura de María Guardiola perquè governi en solitari sense Vox. Es rebutja així oferir un cordó sanitari que aïlli la ultradreta.
La portaveu del Govern, Elma Saiz, que s’estrenava en les seves noves funcions ahir després del Consell de Ministres, va evitar tancar aquesta porta en públic, però ho va donar a entendre a l’acusar el PP d’estar "assumint en primera persona polítiques" dels de Santiago Abascal. Així mateix, va descarregar en els populars qualsevol responsabilitat sobre l’auge d’aquesta formació, que ha duplicat els seus vots i ha elevat els seus escons de 5 a 11. "Va ser el Partit Popular qui va decidir innecessàriament aquesta convocatòria electoral. El responsable en aquest cas té noms i cognoms i és el Partit Popular del senyor Feijóo i la senyora Guardiola", es va escudar.
En privat, fonts de l’Executiu traslladen que permetre a Guardiola un govern en solitari tindria les mateixes conseqüències que un pacte del PP amb Vox. "Tenen les mateixes polítiques i les mateixes respostes", conclouen, per avortar qualsevol possibilitat d’acostament. Tampoc veuen cap intent dels populars de trucar a la seva porta.
La portaveu de l’Executiu va mirar de tancar aquesta opció, sobre la qual pressionen veus com la de l’expresident de la Junta d’Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a l’assenyalar que en aquest tipus de decisions "és la militància qui té la veu". Com també va apuntar la portaveu federal del PSOE, Montse Mínguez, quan li van preguntar per aquesta abstenció que promou Ibarra, que va fer campanya amb Miguel Ángel Gallardo en aquesta campanya passada.
Moure fitxa
A Ferraz també qüestionen que s’obri aquest debat al considerar que és el PP qui ha de moure fitxa abans. A més, entenen que la intenció dels populars és "córrer" a pactar amb la ultradreta. La presidenta d’Extremadura, a més, es va obrir ahir a incloure Vox en el seu Govern 48 hores després de les eleccions que la van deixar a quatre escons de la majoria absoluta, i mantenir així la seva dependència de Santiago Abascal. La dirigent va recordar que el partit ja va estar en l’Executiu extremeny el 2023 i "no van aguantar ni un any".
"Si Abascal vol estar en el Govern hi ha d’haver un compromís de serietat", va defensar Guardiola en una entrevista a la COPE, on va avançar que encara no havia parlat amb Vox i va admetre els seus dubtes sobre qui pilotava les negociacions del partit: "No sé si hauré de parlar amb el candidat extremeny o amb Santiago Abascal, però m’agradaria que parléssim de millorar Extremadura", va afirmar la dirigent.
