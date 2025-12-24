Ressaca electoral
Guardiola inicia les negociacions per formar Govern "sense línies vermelles"
La Junta no descarta reeditar la coalició amb Vox, però també confia que el diàleg amb el nou interlocutor del PSOE sigui "molt més fluid"
El PP diu estar obert tant a donar carteres als ultres com a acceptar l’abstenció dels socialistes
La presidenta reclama un «compromís de serietat» als que van ser els seus socis durant un any
Rocío Entonado Arias
La presidenta de la Junta d’Extremadura en funcions, María Guardiola, iniciarà "ben aviat" els contactes per formar govern després de les eleccions del 21D. La consellera portaveu, Elena Manzano, va assegurar ahir que la negociació s’afrontarà "sense línies vermelles" i amb tots els escenaris oberts: el PP no es tanca ni a aconseguir l’abstenció del PSOE ni tampoc a un nou govern de coalició amb Vox. "Predisposició absoluta", va assenyalar Manzano al terme del Consell de Govern, que es va reunir ahir per primera vegada en funcions.
Guardiola iniciarà la ronda de contactes anunciada la nit electoral "amb la màxima celeritat possible" i sempre tenint com a única línia vermella "el bé d’Extremadura". Manzano apel·la novament a la responsabilitat de la resta de partits davant el missatge que han llançat els ciutadans a les urnes, i que segons el seu parer és que volen que María Guardiola continuï sent presidenta per deixar enrere la situació de bloqueig. En aquest context, "tots els escenaris són possibles", va reiterar.
Sense concretar dates per iniciar aquests contactes, i en relació amb el PSOE, Manzano va explicar que estan esperant que es faci efectiva la dimissió del seu candidat, Miguel Ángel Gallardo, i que es designi un nou interlocutor, amb el desig que sigui algú que "vetlli pels interessos d’Extremadura". "Segur que així aquest diàleg serà molt més fluid i efectiu", va pronosticar. En el cas de Vox, i sobre si és possible que torni el govern de coalició, Manzano va apuntar que "no és cap novetat", ja que "no hi ha línies vermelles en aquest moment".
Reeditar la coalició
Sobre aquest assumpte, ahir també es va pronunciar la mateixa Guardiola, per recordar que Vox ja va estar a l’Executiu extremeny i "no van aguantar ni un any". "Si Abascal vol estar en govern hi ha d’haver un compromís de serietat", va defensar la presidenta en funcions en una entrevista de la Cope, on va avançar que encara no havia parlat amb Vox i va admetre els seus dubtes sobre qui pilotava les negociacions del partit: "No sé si hauré de parlar amb el candidat extremeny o amb Santiago Abascal però m’agradaria que parléssim de millorar Extremadura", va afirmar.
Guardiola també es va pronunciar sobre la proposta de l’expresident Juan Carlos Rodríguez Ibarra que el PSOE s’abstingui en la investidura per evitar la dependència de Vox. "Els extremenys hem sigut els primers que hem tingut oportunitat d’elegir entre gestió o corrupció. El senyor Rodríguez Ibarra està dient una cosa assenyada quan diu que el PSOE s’abstingui perquè governem", va apuntar al respecte.
Ja des de l’àmbit nacional, la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va apuntar que els resultats del 21D han sigut "molt aclaridors", amb el "triomf incontestable" de María Guardiola i un "correctiu" per a Pedro Sánchez. Muñoz va afirmar que el PP espera que Vox plantegi les seves exigències, com voler formar part del govern autonòmic, però va deixar caure que els veu "molt còmodes" a l’oposició. "No els veig amb gaires ganes. Estaven als governs i van decidir sortir perquè no els agradava la gestió", va apuntar des de la Cambra baixa.
Els obstacles
María Guardiola encara no ha iniciat les converses per formar govern i a l’espera de rebre la trucada de la presidenta de la Junta en funcions, Vox assegura que el seu partit continuarà exigint "el mateix que defensava ahir". En el marc de la negociació dels pressupostos del 2026, que van dinamitar l’avanç electoral, la formació de Santiago Abascal va presentar una bateria de 206 propostes que serien extrapolables a una futura negociació amb els populars després de les eleccions de cara a la governabilitat. "Les nostres exigències les coneix tothom", va afegir després del 21D el portaveu nacional de Vox, José Antonio Fuster.
Eliminar la despesa supèrflua, amb la supressió de subvencions per a cooperació internacional, ideologia de gènere, sindicats i patronal; derogar la llei LGTBI, eliminar l’ecotaxa i rebutjar el pacte verd són algunes de les exigències que Vox ja va plantejar i el PP va rebutjar de ple. Especialment la retallada d’assignació als sindicats o la derogació de la llei LGTBI, que van ser debatudes a l’Assemblea durant la legislatura passada.
Abaixar impostos, augmentar el pressupost en sanitat i educació, amb ajudes a la natalitat i millores salarials per als seus professionals, són altres dels punts que va recollir Vox entre les seves exigències per aprovar els pressupostos. En matèria fiscal, van plantejar una reducció de l’IRPF autonòmic en els trams tercer i quart, al 15% i 16,5%. En matèria d’immigració, van exigir eliminar les places de menors estrangers no acompanyats a Extremadura i un compromís de no acollir-ne més, a més d’aplicar proves d’edat a tots ells i eliminar subvencions "que fomentin la immigració il·legal".
