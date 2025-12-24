Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mazón a Feijóo la nit de la dana: "Això serà un puto desastre, presi"

Carlos Mazón camina davant del seu cap de gabinet, José Manuel Cuenca, en el funeral per les víctimes de la dana. | E. MANZANA / EUROPA PRESS

EFE

Madrid

L’expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es va intercanviar missatges amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, des de les 20.08 fins a les 23.29 del dia de la dana, el 29 d’octubre de 2024, i, a mesura que avançava la nit, va arribar a reconèixer: «Això serà un puto desastre, presi».

Així consta en els missatges de Mazón que el mateix Feijóo ha remès al Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja, que investiga els fets, i davant del qual el líder del PP ha sol·licitat declarar per videoconferència el pròxim 9 de gener, segons els documents als quals ha tingut accés EFE.

Feijóo aclareix que va ser ell qui va iniciar les converses a les 19.59 de la tarda del dia de la dana; nou minuts després, a les 20.08, quan ja n’havien passat tres des de l’enviament de l’ES-Alert, va rebre la primera resposta de Mazón: «Gràcies, presi».

