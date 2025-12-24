Mazón a Feijóo la nit de la dana: "Això serà un puto desastre, presi"
EFE
L’expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es va intercanviar missatges amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, des de les 20.08 fins a les 23.29 del dia de la dana, el 29 d’octubre de 2024, i, a mesura que avançava la nit, va arribar a reconèixer: «Això serà un puto desastre, presi».
Així consta en els missatges de Mazón que el mateix Feijóo ha remès al Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja, que investiga els fets, i davant del qual el líder del PP ha sol·licitat declarar per videoconferència el pròxim 9 de gener, segons els documents als quals ha tingut accés EFE.
Feijóo aclareix que va ser ell qui va iniciar les converses a les 19.59 de la tarda del dia de la dana; nou minuts després, a les 20.08, quan ja n’havien passat tres des de l’enviament de l’ES-Alert, va rebre la primera resposta de Mazón: «Gràcies, presi».
