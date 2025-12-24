Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El conflicte del Pròxim Orient

El ministre de Defensa israelià posa en qüestió el pla de pau

Katz afirma que el seu Exèrcit mantindrà presència a Gaza i es colonitzarà la zona nord, tot i que el seu ministeri matisa després les seves paraules

Un nen condueix el seu tricicle per un carreró d’un improvisat campament per a desplaçats palestins a Deir al-Balah, a Gaza, ahir. | ABDEL KAREEM HANA / AFP

Jose Rico

Barcelona

El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va assegurar ahir que Israel no es retirarà totalment de la Franja de Gaza i va apuntar a l’existència de plans per restablir la presència d’assentaments a l’enclavament palestí, en contra de les exigències del president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu pla per al futur d’aquest territori, avalat pel primer ministre Benjamin Netanyahu. "Amb l’ajuda de Déu, quan arribi el moment establirem grups de pioners al nord de Gaza, al lloc on hi havia els assentaments evacuats", va assenyalar durant un acte per commemorar l’establiment de 1.200 vivendes més a Beit El, a Cisjordània.

Clàusules de la proposta

"Ho farem de la manera correcta i en el moment adequat" va dir Katz abans de reiterar que les autoritats israelianes no abandonaran totalment la Franja malgrat les clàusules de la proposta dels EUA. "Estem en les profunditats de Gaza i mai l’abandonarem. No passarà. Som allà per defensar-nos i evitar que el que va passar passi de nou", va explicar, segons va recollir el diari The Times of Israel, amb referència als atacs del 7 d’octubre del 2023, que va deixar uns 1.200 morts i prop de 250 de segrestats.

No obstant, l’oficina de Katz va remetre posteriorment un comunicat en el qual destacava que les paraules del ministre "van ser realitzades únicament en un context de seguretat". "El Govern no té intenció d’establir un assentament a la Franja de Gaza", va afirmar. "El ministre de Defensa va emfatitzar el principi central de la protecció fronterera en tots els contextos: les Forces de Defensa d’Israel (FDI) són la primera i última línia de defensa per als ciutadans israelians i l’Estat d’Israel depèn per a la seva defensa d’elles i de les forces de seguretat", va dir.

Les paraules de Katz arribaven amb prou feines uns dies després que el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, descrigués com a "essencial" començar a aplicar la segona fase de la proposta dels Estats Units, que contempla la creació d’una autoritat temporal que estarà encapçalada per Trump i tindrà com a tasca supervisar la situació, i d’una força de seguretat internacional en la qual s’espera que participin diversos països.

