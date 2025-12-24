Relacions entre socis
Junqueras es veurà amb Sánchez per «obligar-lo a complir» els pactes amb ERC
El líder d’ERC vol que la cita a la Moncloa sigui «al més aviat possible»
Junqueras i Sánchez es reuniran per abordar el futur de la legislatura després de la crisi desencadenada al PSOE
ERC veu encarrilada la negociació del finançament i Rodalies i situa el gener com a mes clau
Quim Bertomeu
ERC va anunciar per sorpresa la setmana passada que té una cita amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a principis de l’any vinent per abordar totes les incerteses que sobrevolen la legislatura al Congrés pels escàndols que se li acumulen al PSOE. Aquest dimecres el líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha parlat per primera vegada de l’assumpte. En una entrevista amb Efe ha dit que en aquesta reunió buscarà «obligar» l’Executiu a complir els pactes subscrits amb ERC, com el del nou finançament per a Catalunya.
Junqueras i Sánchez s’han vist, almenys públicament, només en dues ocasions i d’això fa molt. La primera va ser el 2016, quan Junqueras era vicepresident del Govern i Sánchez havia recuperat el lideratge del PSOE. La segona va ser el 2019 en el ple del Congrés, quan el líder d’ERC va sortir breument de la presó per assumir l’acta de diputat, que després perdria. En aquesta tercera cita el republicà aspira a «obligar el Partit Socialista a complir el que ha firmat» perquè «tots saben que, en general, el PSOE no fa», sinó que «se l’obliga a fer».
Esquerra té diversos fronts oberts amb els socialistes que passen tant pels despatxos de la Generalitat com pels de la Moncloa. A part del finançament, també es negocia el traspàs de Rodalies i la creació d’un consorci a Catalunya que tingui encomanada la missió de seguir de prop el compliment per part de l’Estat de les inversions en infraestructures que pressuposta per a Catalunya. Les dades d’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya sempre generen controvèrsia.Els republicans admeten que les converses estan encarrilades, però afegeixen que no es pot donar res per fet.
Estem convençuts que com més parlin amb tots, millor
La reunió entre tots dos no té data, però ERC vol que sigui «al més aviat possible». A més, per a Junqueras també seria convenient que Sánchez fes una ronda de contactes amb la resta de socis de la investidura: «Estem convençuts que com més parlin amb tots, millor». Per als republicans és important que Sánchez escenifiqui ponts amb tots els aliats per transmetre que el mandat actual, malgrat totes les turbulències, continua tenint sentit.
«Té prou embolics a casa seva com perquè es pugui permetre el luxe de no parlar amb el conjunt de les forces democràtiques», ha dit Junqueras, en relació amb els casos de presumpta corrupció i assetjament sexual que afecten el Govern i el partit socialista.
Modernització de la justícia
Més enllà dels acords pendents i dels escàndols del PSOE, Junqueras també vol abordar amb el president mesures de regeneració democràtica, com la «modernització» de la judicatura espanyola. «És evident que el sistema judicial espanyol continua sent en molts aspectes hereu de la vella dictadura. S’ha de modernitzar, tothom sap que no funciona», ha dit.
Sense esmentar-ho explícitament, amb aquesta reforma judicial Junqueras també es refereix al seu cas i al d’altres líders del procés com Carles Puigdemont (Junts), a qui no se’ls està aplicant l’amnistia per la negativa del Tribunal Suprem a fer-ho. Aquesta situació impedeix a Junqueras tornar a presentar-se a unes eleccions, quan el que ambiciona és ser el pròxim candidat d’ERC a la presidència de la Generalitat. De fet, ha començat una gira per Catalunya per explicar la seva candidatura, tot i que ara mateix no es pugui donar per segura.
