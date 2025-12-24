Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guardó de la Generalitat

Premi Internacional Catalunya per a dos activistes per la pau

La israeliana Yael Admi i la palestina Reem Alhajajra lluiten per la reconciliació

Júlia Regué

Barcelona

El Govern de la Generalitat va concedir ahir el Premi Internacional Catalunya 2025 a Yael Admi i Reem Alhajajra, activistes israeliana i palestina que lluiten per la pau a l’Orient Mitjà, en reconeixement a la seva "trajectòria conjunta i compromís sostingut amb la reconciliació, el diàleg i la construcció d’un futur en pau" a la regió. Totes dues formen part de Mother’s Call, moviment liderat per dones que reclama el final de la violència i que es reprenguin les negociacions com a via per garantir la seguretat i la dignitat tant de Palestina com d’Israel. La condecoració s’entregarà en un acte el 15 de gener.

Mother’s Call parteix de la filosofia que totes les mares volen protegir els seus fills i garantir-los un futur sense guerra, una cosa que s’utilitza com a nexe o "llenguatge comú" per superar fronteres entre un bàndol i l’altre.

