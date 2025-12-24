El president presumeix de les bones xifres d’aquest any
"Hi ha més gent treballant que mai", es va felicitar el líder del PSC al remarcar també el descens del nombre d’aturats
Júlia Regué
"El 2025 ha sigut un bon any i el 2026 serà millor: Catalunya avançarà". Amb aquest convenciment encara el president Salvador Illa l’any vinent, amb el finançament i la vivenda com a prioritats a resoldre per tirar endavant uns pressupostos. Per al cap del Govern, Catalunya funciona i està "centrada", i li toca anar collint els fruits d’un pla de govern amb el qual pretén respondre als principals reptes i, alhora, consolidar una majoria amb ERC i els Comuns que li permeti esgotar la legislatura el 2028 sense sobresalts. Durant la roda de premsa, i a tall de balanç de l’any, Illa va degranar les dades que, segons el seu parer, justifiquen que Catalunya està "en transformació" i els resultats de les quals ja es notaran a partir del mes de gener.
Finançament i economia
El president Illa va assegurar que l’acord per a un finançament singular, un compromís que va adquirir amb ERC per a la seva investidura, es donarà a conèixer al gener. El Govern treballa en aquesta qüestió amb el Govern central i amb els republicans. Pel president aquest acord permetrà enfortir l’autogovern, desplegar més competències i enrobustir una estructura per després poder recaptar i gestionar els impostos.
També va desplegar les xifres econòmiques i tots els sectors registren avanços: l’agricultura (8,8%), la construcció (4,7%), els serveis (2,7%) i la indústria (1,9%). El valor de les exportacions al setembre va ser de 8.577 milions d’euros (un 5,9% més respecte al 2024), va afegir. "La prosperitat s’està generant a Catalunya", va defensar. Però la dada que més va voler destacar és la de l’ocupació, perquè es registren rècords: el novembre del 2025 s’ha arribat a la xifra històrica de 3.697.350 persones afiliades a la Seguretat Social, 73.225 més que el novembre de l’any anterior, i l’atur ha descendit fins a les 321.376 persones, el nivell més baix des del 2007. "Hi ha més gent treballant que mai", es felicitat.
Però, per contra, el cost de la vida creix, tot i que Illa va afirmar que hi ha hagut a Catalunya "una contenció més gran de preus" respecte al conjunt de l’Estat, i se situa, per novè mes consecutiu, per sota de la mitjana, amb un increment de l’IPC del 2,6% al novembre, inferior al 3% estatal.
En la carpeta que més preocupa els catalans, el cap del Govern va insistir a continuar amb la intervenció en el mercat per garantir l’accés a un habitatge digne. Illa va treure pit de la regulació dels lloguers –en especial, del de temporada. "Alguns van dient que la llei d’habitage no serveix, però sí que serveix i sí que funciona".
El president també va posar èmfasi en les dades sobre seguretat, una de les seves principals preocupacions, i a la qual va destinar l’ampliació de la plantilla d’agents, així com plans específics contra la multireincidència i les navalles. "Creix l’eficàcia policial, s’han resolt 168.094 delictes en els primers 10 mesos de l’any, un 34,2% del total", va puntualitzar. També es va felicitar perquè el 2026 Catalunya disposarà de 34 nous jutjats.
En l’àmbit internacional, Illa va recordar que l’objectiu fixat en inversió estrangera fins al 2030 és captar 6.000 milions d’euros i generar 45.000 llocs de treball a Catalunya.
