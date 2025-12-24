Actuació del Tribunal de Comptes
Investiguen l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per contractes sense justificar de 21,7 milions
L’organisme ho justifica perquè té 53 oficines en ambaixades sense personal tècnic suficient i assegura haver posat mitjans per reparar-ho
Ángeles Vázquez
El Tribunal de Comptes ha nomenat una delegada instructora perquè determini la responsabilitat comptable en què hagi pogut incórrer l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) per no haver justificat contractes per més de 21,7 milions d’euros, segons es va comprovar en la Declaració sobre el Compte General de l’Estat –amb la qual l’organisme comprova el funcionament de l’Administració–, de l’exercici del 2023, segons una interlocutòria a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Després de comprovar-se la falta de justificació de contractes de diferents quanties per un import total de 21.709.052 euros, tant la Fiscalia davant el Tribunal de Comptes com l’Advocacia de l’Estat van instar la investigació, perquè el simple retard en la justificació d’imports ja pot donar lloc a responsabilitat comptable.
No obstant, després de l’estudi de les al·legacions presentades per l’organisme públic, tant el ministeri públic com els serveis jurídics de l’Estat van canviar de criteri i van entendre que s’havia de decretar l’arxivament. L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional es va justificar en la «complexitat de la xarxa de l’AECID» amb 53 oficines de cooperació adscrites a ambaixades amb «un personal tècnic que resulta insuficient» per justificar a temps els contractes subscrits arreu del món.
En qualsevol cas, conscient de la necessitat de resoldre-ho, afegeix que el 2024 havia posat en marxa una nova estructura per a això, amb una Sotsdirecció de Control de Procediments i Gestió de Riscos per reforçar les capacitats de control i seguiment de l’Agència per justificar els comptes.
De 52 a 21
Les al·legacions proven d’evitar una investigació en més profunditat, com l’acordada, en què l’import lliurat entre el 2016 i el 2023 que es trobava pendent de justificació el mes de juliol passat era de 52.398.981 euros, «una suma inferior en un 22% a l’establert pel Tribunal de Comptes» de 67,2 milions. Afegia que part dels comptes inclosos en la revisió no haurien d’estar-ho perquè encara estaven en termini legal de rendiment. Només ho estaria el 32% del recollit en la Declaració: 21.709.052 euros.
La interlocutòria assenyala, en canvi, que aquestes al·legacions descriuen «la missió que desenvolupa» l’AECID, «la seva escassetat de mitjans i els seus esforços normatius, organitzatius i funcionals per millorar-ne el funcionament intern i la gestió dels pagaments per justificar», però «no desvirtuen la realitat que va justificar l’obertura d’aquestes diligències», que és la falta de justificació de contractes per «una xifra òbviament rellevant».
En la resposta de l’agència no s’aporta «informació sobre l’estat de la tramitació dels expedients» sota sospita o sobre les raons específiques de l’incompliment dels terminis establerts per retre comptes anualment, en què s’acumula ja un retard d’un any i set mesos.
Per tot això el conseller encarregat de l’anàlisi preliminar va entendre que, davant un import com aquest, no aprofundir en les indagacions per assegurar la justificació de tots els contractes pendents podia deixar la porta oberta al fet que alguna quantitat quedés penjant, i més quan el tribunal s’ocupa de fiscalitzar quantitats que no superen el miler d’euros en petits municipis per l’ús donat a subvencions per quanties a un sol dels contractes firmats per l’AECID.
Per això que la Secció d’Enjudiciament entengués que el més convenient era remetre les actuacions a la delegada instructora perquè ella realitzés una anàlisi més exhaustiva d’aquests contractes i la seva justificació. Ella serà qui tingui l’última paraula respecte a si s’ha de jutjar l’organisme públic o no, en funció de si aprecia indicis de responsabilitat comptable o els descarta, perquè tots els diners públics gastats estan plenament i correctament justificats.
