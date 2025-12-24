Exigències. Condicions a l’alça
Vox reclama un "canvi radical" per donar el seu vot
El Periódico
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va afirmar ahir que tant ell com el seu candidat a Extremadura, Óscar Fernández, estan esperant la trucada del PP i María Guardiola per negociar el nou govern. En les entrevistes a Telecinco i Antena 3, Garriga va reiterar la disposició de Vox a l’acord, però va advertir que el tauler de joc serà "molt diferent del del 2023". La formació de Santiago Abascal s’erigeix com la gran vencedora d’uns comicis que segons el seu parer constaten tant "l’enfonsament i la descomposició del PSOE" com "el fracàs de Feijóo i Guardiola". Garriga va destacar que el seu partit és l’únic que ha duplicat el percentatge de vots, ja que ha passat del 8% a gairebé el 17% i ha elevat de forma exponencial el seu pes a l’Assemblea d’Extremadura al pujar de 5 a 11 diputats. Davant aquestes xifres, Vox considera que si la dreta suma gairebé un 60% de suports, "no és perquè es continuï fent des de la Junta d’Extremadura el que ha fet Guardiola en els últims anys", va afirmar el dirigent nacional. Segons el seu parer, els extremenys volen "un canvi absolut" i Vox serà la garantia d’això "si Guardiola hi està disposada". Així, ha instat la presidenta de la Junta en funcions a decidir entre aquest "canvi total i absolut" o l’abstenció del PSOE, sens cap dubte que aquesta seria una opció més que probable perquè a Extremadura, el PP i el PSOE "han pactat moltes coses i comparteixen moltes idees". En cas que el PP vulgui pactar amb Vox, no descarten cap escenari, inclòs entrar en aquest eventual govern.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”