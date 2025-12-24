Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vox reclama un "canvi radical" per donar el seu vot

El candidat de Vox, Óscar Fernández Calle (dreta), a la seu del partit a Mèrida. ahir a la nit. | CARLOS CRIADO / EUROPA PRESS

El Periódico

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va afirmar ahir que tant ell com el seu candidat a Extremadura, Óscar Fernández, estan esperant la trucada del PP i María Guardiola per negociar el nou govern. En les entrevistes a Telecinco i Antena 3, Garriga va reiterar la disposició de Vox a l’acord, però va advertir que el tauler de joc serà "molt diferent del del 2023". La formació de Santiago Abascal s’erigeix com la gran vencedora d’uns comicis que segons el seu parer constaten tant "l’enfonsament i la descomposició del PSOE" com "el fracàs de Feijóo i Guardiola". Garriga va destacar que el seu partit és l’únic que ha duplicat el percentatge de vots, ja que ha passat del 8% a gairebé el 17% i ha elevat de forma exponencial el seu pes a l’Assemblea d’Extremadura al pujar de 5 a 11 diputats. Davant aquestes xifres, Vox considera que si la dreta suma gairebé un 60% de suports, "no és perquè es continuï fent des de la Junta d’Extremadura el que ha fet Guardiola en els últims anys", va afirmar el dirigent nacional. Segons el seu parer, els extremenys volen "un canvi absolut" i Vox serà la garantia d’això "si Guardiola hi està disposada". Així, ha instat la presidenta de la Junta en funcions a decidir entre aquest "canvi total i absolut" o l’abstenció del PSOE, sens cap dubte que aquesta seria una opció més que probable perquè a Extremadura, el PP i el PSOE "han pactat moltes coses i comparteixen moltes idees". En cas que el PP vulgui pactar amb Vox, no descarten cap escenari, inclòs entrar en aquest eventual govern.

