Tribunal de Comptes
L'Agència Espanyola de Cooperació, investigada per pagaments sense justificar
L'organisme argumenta que compta amb 53 oficines en ambaixades i no té prou personal tècnic
El suposat forat és de 21,7 milions
L'AECID es defensa i confia a actualitzar la comptabilitat «en les pròximes setmanes»
Ángeles Vázquez
El Tribunal de Comptes ha nomenat una delegada instructora perquè determini la responsabilitat comptable en què hagi pogut incórrer l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) per no haver justificat a temps pagaments per més de 21,7 milions d’euros, segons es va comprovar en la Declaració sobre el Compte General de l’Estat –amb el qual l’organisme comprova d’ofici el funcionament de l’Administració–, de l’exercici del 2023, d’acord amb una interlocutòria a què ha tingut accés aquest diari.
Després de comprovar-se la falta de justificació de pagaments de diverses quanties per un import total de 21.709.052 euros, tant la fiscalia davant el Tribunal de Comptes com l’Advocacia de l’Estat van instar a efectuar la investigació, perquè el mer retard en la justificació d’imports ja pot donar lloc a una responsabilitat comptable.
Tot i això, després de l’estudi de les al·legacions presentades per l’organisme públic, tant el ministeri públic com els serveis jurídics de l’Estat van canviar de criteri i van entendre que se n’havia de decretar l’arxivament. L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional havia justificat el retard per la "complexitat de la xarxa de l’AECID", amb 53 oficines de cooperació adscrites a ambaixades amb "un personal tècnic que resulta insuficient" per justificar a temps els pagaments fets arreu del món.
En qualsevol cas, conscient de la necessitat de resoldre-ho, afegia que el 2024 havia posat en marxa una nova estructura per aconseguir-ho, amb una Subdirecció de Control de Procediments i Gestió de Riscos per reforçar les capacitats de control i seguiment de l’AECID a l’hora de justificar els comptes.
Les al·legacions miraven d’evitar una investigació més a fons –com la que s’havia acordat– i assenyalaven que l’import alliberat entre el 2016 i el 2023 que estava pendent de justificació al juliol era de 52.398.981 euros, "una suma inferior en un 22% a la que havia establert el Tribunal de Comptes" per a ells i que, segons la seva opinió, hauria d’arribar a 67,2 milions. Afegia que una part dels comptes inclosos en la revisió no hi haurien de ser perquè encara estaven en el termini legal de rendiment. Així, en la declaració només hi hauria pendent de justificació el 32% del que es va recollir: 21.709.052 euros. La interlocutòria assenyala, en canvi, que les al·legacions descriuen "la missió que desenvolupa" l’AECID, l’escassetat de mitjans de què disposava i els esforços normatius, organitzatius i funcionals que feia per millorar el funcionament intern i la gestió dels pagaments que calia justificar, però "no desvirtuen la realitat que va justificar l’obertura de les diligències", que és la falta de justificació de pagaments per "una xifra òbviament rellevant".
En la resposta de l’agència no s’aporta cap mena d’"informació sobre l’estat de la tramitació dels expedients" sota sospita o sobre les raons específiques de l’incompliment dels terminis establerts per a la rendició anual de comptes, en què actualment ja s’acumula un retard d’un any i set mesos.
Davant un import com aquest, el fet de no aprofundir en les investigacions per assegurar la justificació de tots els pagaments pendents podia deixar la porta oberta perquè alguna quantitat no arribés a quedar prou justificada, cosa que costaria d’entendre sobretot perquè el Tribunal de Comptes s’ocupa de fiscalitzar quantitats a partir de 2.000 euros en petits municipis per l’ús que es dona a les subvencions.
Per això la Secció d’Enjudiciament va entendre que el més convenient era remetre les actuacions a la delegada instructora perquè sigui ella mateixa la que efectuï una anàlisi més exhaustiva d’aquests pagaments i la justificació corresponent. Ella és qui tindrà l’última paraula respecte a si s’ha de jutjar l’organisme públic o no, en funció de si aprecia indicis de responsabilitat comptable o els descarta, perquè tots els diners públics gastats estan plenament i correctament justificats.
L’AECID va anunciar que ha implementat una sèrie de mesures per evitar tornar a endarrerir-se en la justificació de pagaments. Amb aquestes mesures, "l’AECID preveu que en les pròximes setmanes haurà conclòs la totalitat de la revisió o depuració de tots els comptes" per import de 21,7 milions.
Desmentiment
Després de "desmentir categòricament que hi hagi pagaments injustificats que comportin menyscapte de recursos públics en el seu funcionament", l’AECID explica que la investigació oberta pel Tribunal de Comptes "es refereix a mers retards en els procediments administratius de revisió de la justificació de determinats pagaments, i no pas a problemes de falta de justificació d’aquests pagaments", un extrem que és just el que ha de comprovar la instructora.
L’agència afegeix que "només des del juliol del 2025 s’han revisat satisfactòriament aproximadament la meitat dels pagaments a què es refereix l’article".
