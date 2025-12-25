La imatge
El Monarca es posa dret al cor del Palau Reial
P. M.
Felip VI va pronunciar el discurs per primer cop dret. El gest no va restar gens ni mica a la litúrgia del missatge de Nadal, sempre sobri. L’escenari triat tampoc va ser neutre: el Saló de Columnes del Palau Reial de Madrid, un dels espais amb més densitat simbòlica de la monarquia espanyola.
És la tercera vegada que el Rei pronuncia des d’aquest edifici el discurs de Nadal. Ja ho va fer el 2015 i el 2024. S’hi va signar el 1985 l’Acta d’Adhesió d’Espanya a les llavors Comunitats Europees. També va allotjar la Conferència de Pau de 1991 entre palestins i israelians. I en aquest mateix lloc, el juny del 2014, Joan Carles I va sancionar la llei de la seva abdicació, per donar pas al regnat de Felip VI. L’elecció de l’espai afegeix així una lectura institucional clara: continuïtat, relleu i responsabilitat històrica.
El discurs va començar amb una càmera acompanyant el Rei a l’entrada al saló, en pla seqüència. Després ja van entrar en joc altres càmeres, altres punts de vista. El Monarca es va col·locar al centre de l’espai, dret, amb vestit blau marí, camisa blanca i amb una corbata, segons va concretar la Zarzuela, color terracota.
