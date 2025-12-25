Sotrac violent
Nou atemptat amb tres morts a Moscou
El Periódico
Dos policies i un civil van morir ahir en un atemptat amb bomba contra un vehicle d’una patrulla de trànsit al sud de Moscou, que es convertia en el segon atac terrorista perpetrat a la capital russa en els últims tres dies. Dilluns passat, el cap de les operacions secretes de l’Estat Major rus va morir també quan va esclatar una altra bomba. Segons assenyalava la intel·ligència militar ucraïnesa, els dos policies que van morir ahir són dos tinents de 24 i 25 anys que treballaven en els òrgans de seguretat des de feia poc més de dos anys i que havien combatut a Ucraïna i, en concret, "havien torturat presoners de guerra".
Investigadors i criminalistes van revisar el lloc dels fets i van efectuar peritatges genètics, forenses i d’explosius, a fi d’establir el mecanisme d’acció de la bomba i identificar al més aviat possible les persones vinculades en aquest crim. Fonts de la intel·ligència militar ucraïnesa, el GUR MO, van assegurar a diversos mitjans que l’atemptat va ser comès per un habitant de Moscou contrari al Kremlin. "Cap a la una de la matinada, un habitant local, en un gest de desacord amb l’agressiva política del Kremlin, va eliminar dos representants dels cossos de seguretat russos. Aproximant-se a un cotxe de policia aparcat prop d’una comissaria, l’home va llançar un paquet explosiu per la finestreta, provocant una explosió", van dir les fonts ucraïneses.
