Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Investigació pel 29-O

"Un puto desastre serà això presi", va escriure Mazón a Feijóo en la dana

El líder del PP entrega a la jutge els whatsapps que els dos es van creuar el dia de la tragèdia

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, ju

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, ju / Jorge Gil - Europa Press - Archivo

May Mariño

Madrid

"Un puto desastre serà això presi", va escriure l’expresident valencià Carlos Mazón al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, a les 23.25 h, en un dels whatsapps que li va escriure la tràgica nit del 29 d’octubre del 2024 quan la dana va causar 230 morts. "Ja estan apareixent morts a Utiel", li escriu just abans. Els missatges formen part del document que el president del Partit Popular va remetre ahir al Jutjat d’Instrucció de Catarroja amb les comunicacions que va mantenir amb el llavors president de la Generalitat Valenciana. Feijóo responia al requeriment de la jutge, en el marc de la investigació sobre la gestió del 29 d’octubre del 2024, que li va fer prèviament a la citació per prendre-li declaració el 9 de gener.

El primer whatsapp va ser l’enviat per Feijóo a Mazón, a les 19.59 h després d’haver-se assabentat de la tragèdia a través dels mitjans de comunicació i 12 minuts abans que s’enviés l’ES-Alert a la població afectada. A les 20.08 h va arribar la primera resposta per part de Mazón. "Gràcies Presi", va respondre. "Després t’explico. Està pitjor cada minut", va continuar el dirigent valencià que, cap a les 20.15 h, li va enviar un altre missatge: "Nit llarga per endavant". I a les 21.45 h va afegir: "Estem desbordats, no sabem què està passant realment però ens arriben desenes de desapareguts i no puc confirmar-los".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents