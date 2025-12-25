Investigació pel 29-O
"Un puto desastre serà això presi", va escriure Mazón a Feijóo en la dana
El líder del PP entrega a la jutge els whatsapps que els dos es van creuar el dia de la tragèdia
May Mariño
"Un puto desastre serà això presi", va escriure l’expresident valencià Carlos Mazón al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, a les 23.25 h, en un dels whatsapps que li va escriure la tràgica nit del 29 d’octubre del 2024 quan la dana va causar 230 morts. "Ja estan apareixent morts a Utiel", li escriu just abans. Els missatges formen part del document que el president del Partit Popular va remetre ahir al Jutjat d’Instrucció de Catarroja amb les comunicacions que va mantenir amb el llavors president de la Generalitat Valenciana. Feijóo responia al requeriment de la jutge, en el marc de la investigació sobre la gestió del 29 d’octubre del 2024, que li va fer prèviament a la citació per prendre-li declaració el 9 de gener.
El primer whatsapp va ser l’enviat per Feijóo a Mazón, a les 19.59 h després d’haver-se assabentat de la tragèdia a través dels mitjans de comunicació i 12 minuts abans que s’enviés l’ES-Alert a la població afectada. A les 20.08 h va arribar la primera resposta per part de Mazón. "Gràcies Presi", va respondre. "Després t’explico. Està pitjor cada minut", va continuar el dirigent valencià que, cap a les 20.15 h, li va enviar un altre missatge: "Nit llarga per endavant". I a les 21.45 h va afegir: "Estem desbordats, no sabem què està passant realment però ens arriben desenes de desapareguts i no puc confirmar-los".
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala