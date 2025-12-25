El Rei apel·la a tothom per preservar la "convivència democràtica"
Felip VI demana als espanyols que parlin i escoltin amb «respecte» i reclama als «poders públics» que actuïn amb «exemplaritat»
Alerta sobre la "inquietant crisi de confiança"
Reclama a totes les generacions que posin l’espatlla per avançar de «forma justa i cohesionada»
Pilar Santos
El discurs del cap d’Estat de la passada nit de Nadal va ser diferent del d’altres anys. Normalment, Felip VI repassa els esdeveniments més importants dels últims 12 mesos, dins i també fora d’Espanya, però aquesta vegada el Rei des del primer minut de la seva intervenció va deixar clar que es volia focalitzar en una qüestió: la necessitat de protegir la "convivència democràtica".
El monarca va aprofitar el seu discurs més personal de l’any, en el qual s’adreça directament als ciutadans, per advertir de la "fragilitat" de la convivència i de la necessitat de cuidar-la en temps de polarització. Si en altres ocasions s’havia queixat del soroll generat pels polítics, aquesta vegada va apel·lar a cada espanyol de manera individual. "Preguntem-nos, sense mirar a ningú, sense buscar responsabilitats alienes: ¿què podem fer cadascun de nosaltres per enfortir aquesta convivència? ¿Quines línies no hem de creuar?", va llançar com a reflexió als milions d’espectadors que acostumen a veure el discurs en directe abans d’asseure’s a la taula per sopar entre cunyats i sogres.
"Estic parlant de respecte en el llenguatge i d’escolta de les opinions alienes", va continuar. I, en aquest context, va fer l’única referència indirecta als escàndols de comissions il·legals i d’assetjament sexual que han sacsejat sobretot el PSOE aquests últims mesos: va reclamar "especial exemplaritat en l’acompliment del conjunt dels poders públics". El missatge va arribar de forma obliqua, sense assenyalar ningú i sense esmentar tampoc la paraula corrupció, un terme que també s’ha conegut a la Casa del Rei aquests últims anys de la mà d’Iñaki Urdangarin, exmarit de la infanta Cristina, que va passar per la presó per això, i del mateix Joan Carles I, que no va ser condemnat però sí investigat per la fiscalia per presumptes comissions il·legals, donacions no declarades i diners en paradisos fiscals. De fet, tots dos han alterat la vida interna de la Zarzuela aquestes últimes setmanes amb titulars periodístics i notícies sobre els llibres que han escrit per fixar els seus relats: l’emèrit ja l’ha publicat i Urdangarin el traurà al febrer. Felip VI no va parlar de cap dels dos assumptes, tampoc del seu pare, malgrat que aquest any s’han celebrat els 50 anys de la seva arribada al tron.
En el seu discurs, Felip VI va reclamar que les idees pròpies mai s’expressin com a "dogmes" ni es vegin les propostes alienes com a "amenaces". "Avançar consisteix a fer passos, amb acords i renúncies, però en una mateixa direcció", afegeix, pensant en el "bé comú". Recorda les cessions de l’època de la Transició i intervé en el debat social que s’està donant aquests mesos sobre si les generacions dels grans van patir més o menys per viure dignament que les dels joves d’avui dia. "Cada temps històric té els seus propis desafiaments. Els camins fàcils no existeixen. Els nostres no ho són ni més ni menys que els dels nostres pares o avis", va afirmar després d’admetre que els actuals són moments "certament exigents" per l’"augment del cost de la vida", "l’accés a la vivenda", la "incertesa laboral" que generen els avenços tecnològics i les conseqüències del canvi climàtic. Malgrat aquestes dificultats, considera que totes les generacions "són necessàries per avançar de forma justa i cohesionada" i els demana a totes "recórrer el camí sense "por".
El Rei no va fer referència a les guerres de Gaza i Ucraïna, a les quals tants discursos ha dedicat aquests últims anys. Tampoc al cop al tauler geopolític que ha clavat Donald Trump, president dels Estats Units, ni a l’onada d’ultradreta que recorre el planeta. El monarca es va limitar a dir que vivim en un "món convuls" on el "multilateralisme i l’ordre mundial" passen hores baixes i les "societats democràtiques" passen una "inquietant crisi de confiança".
"Desencant"
Aquesta realitat, la "falta de confiança", la "desinformació" i el "desencant amb el present" i els "dubtes" del futur estan nodrint, adverteix, els "extremismes, els radicalismes i els populismes". I aquest risc, va apuntar, ja se sap com pot acabar, amb "conseqüències funestes". Per això, el Rei apel·la a cadascun dels ciutadans a "preservar la confiança" en la "convivència democràtica" i a actuar en conseqüència.
El missatge del Rei va durar una mica més de nou minuts –deu i mig si s’inclouen els himnes–, el més curt dels 12 que ha pronunciat la nit de Nadal. El seu discurs va anar precedit d’imatges nocturnes del Palau Reial i es va tancar amb un recorregut per diferents punts del país visitats pels Reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia al llarg de l’any: Guadalupe (Càceres), Móstoles (Madrid), Brañosera (Palència), Tudela (Navarra) i Valdesoto (Astúries). Com a colofó, el lema que el Rei va triar per al seu 10è aniversari al tron: "Servei, compromís i deure".
