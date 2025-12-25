Sánchez reconeix el treball per la pau de les tropes espanyoles
El president felicita els soldats a l’estranger en un any d’"incertesa" i als que van afrontar els incendis a Espanya
Miguel Ángel Rodríguez
El president del Govern, Pedro Sánchez, va tornar a aprofitar la tradicional videoconferència nadalenca amb els militars espanyols destinats a l’exterior per agrair-los la seva tasca davant un any fortament marcat per la "incertesa". En un missatge centrat en el reconeixement i l’ànim als que passen aquestes dates lluny de casa, Sánchez va traslladar el "profund agraïment" de l’Executiu i de la societat espanyola i va definir els contingents desplegats tant fora com dins del país com "la millor versió d’Espanya".
Acompanyat per la ministra de Defensa, Margarita Robles, i pel cap d’Estat Major de la Defensa (Jemad), l’almirall general Teodoro López Calderón, el president va remarcar el component personal d’aquestes jornades per als que estan en missions internacionals. "No hi ha paraules que mitiguin la nostàlgia de la llar", va reconèixer, abans d’insistir que "l’esforç mereix la pena" i que els militars compten amb "la gratitud de tot un país". Sánchez va situar el missatge en un context internacional "marcat per la incertesa" i va repassar alguns dels principals escenaris en on Espanya manté presència. A l’Europa de l’Est va destacar els desplegaments a Eslovàquia, Letònia i Romania, i va recordar el reforç de capacitats amb l’enviament a Lituània d’un sistema avançat antidrons, en un moment d’augment dels episodis vinculats a la vigilància de l’espai aeri i en què hi ha més pressió sobre la defensa aèria.
Ucraïna i el Pròxim Orient
La guerra d’Ucraïna va ser el teló de fons d’aquesta part del discurs. El president va assenyalar que el conflicte continua concentrant l’atenció internacional "després de gairebé quatre anys" des que es va iniciar la invasió russa, i va advertir que les amenaces sobre Europa "no s’aturen".
Al Pròxim Orient, Sánchez va posar el focus en el contingent que hi ha al Líban, a què va atribuir un "feina extraordinària" en una "situació complicada" per la persistent inestabilitat regional i les dificultats sobre el terreny. També va citar el desplegament a l’Iraq, amb tasques d’assessorament i ensinistrament antiterrorista, i les operacions a Bòsnia sota missions de la Unió Europea.
El missatge també va reivindicar l’actuació de les Forces Armades en territori nacional, recordant-ne la participació en moments "molt crítics", com la resposta als incendis de l’estiu a la Península. Va elogiar l’"abnegació" i "eficàcia" demostrades i l’efecte de "confiança i seguretat" que, segons ell, va transmetre la seva presència a les zones afectades.
