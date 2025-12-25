Guerra a l’est d’Europa
Zelenski revela el pla de pau amb Trump i s’obre a retirar les tropes del Donbàs
El president d’Ucraïna planteja que es podrien celebrar eleccions presidencials en paral·lel al referèndum de ratificació de l’alto el foc, almenys 60 dies després del cessament d’hostilitats.
El text proposa que es congelin les línies del front en el punt en què es troben ara
La mida de l’Exèrcit ucraïnès en temps de pau serà significativa, uns 800.000 efectius
Marc Marginedas
Un hipotètic alto el foc, que com a màxim portaria Europa a una situació de ni guerra ni pau –donada l’hostilitat de Rússia envers la Unió Europea–, tot just s’entreveu després de les diferents rondes negociadores a tres bandes entre representants nord-americans, ucraïnesos i russos, a jutjar per les paraules pronunciades ahir, la vigília de Nadal, pel president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. El mandatari va presentar davant la premsa el pla de 20 punts que han elaborat representants ucraïnesos amb els seus homòlegs nord-americans i que tenen com a principal novetat la disposició del Govern de Kíiv a la creació a llarg termini i, després de materialitzar-se una treva, d’unes zones desmilitaritzades a la regió del Donbàs.
Des de Moscou, el portaveu presidencial, Dmitri Peskov, es va negar a fer cap valoració, limitant-se a informar que el seu Govern estava en aquests moments "establint la seva posició", mentre que una font anònima va assegurar a Bloomberg que el pla requeria modificacions.
Zones econòmiques especials
"Estem en un moment en què els russos volen que ens retirem de la regió de Donetsk, i els nord-americans hi estan intentant trobar una solució", va declarar Zelenski. El nou document proposa que es congelin les línies del front en el punt en què es troben ara, i només a partir de llavors començaria la discussió sobre la creació de zones econòmiques especials al Donbàs als dos costats de la línia d’alto el foc on cap dels bàndols en disputa disposaria de tropes. Kíiv tampoc considera satisfactòria la proposta nord-americana que diu que les sensibles instal·lacions han de ser gestionades de manera conjunta per Ucraïna, els Estats Units d’Amèrica i Rússia.
El que sí que sembla ja molt pròxim a un consens són les garanties de seguretat que rebrà l’Estat ucraïnès per dissuadir Rússia de llançar una nova invasió contra el seu territori. L’ingrés a l’OTAN queda descartat, tot i que les condicions del compromís de defensa d’Ucraïna pels EUA en cas d’atac serà similar a l’existent amb l’Aliança Atlàntica.
Kíiv ha aconseguit que no hi hagi cap clàusula jurídicament vinculant per la qual el Govern de Kíiv es comprometi a no demanar-hi mai l’ingrés, perquè és una proposta que estava plantejada en el pla original.
La mida de l’Exèrcit ucraïnès en temps de pau serà significativa, d’uns 800.000 homes que, atesa la lentitud dels avenços de l’Exèrcit de Rússia en els últims mesos, les pèrdues gegants experimentades i la seva escassa efectivitat en el camp de batalla, poden ser suficients perquè el Kremlin s’ho pensi dues vegades abans d’ordenar una nova ofensiva militar. Aquesta mateixa setmana s’ha fet públic un informe britànic que xifrava en al voltant d’1,2 milions el nombre de soldats caiguts, entre morts i ferits de consideració, a les files del bàndol rus, 400.000 només l’any que som a punt d’acabar.
En qualsevol cas, Zelenski continua demandant un cessament de les hostilitats previ a la celebració d’eleccions presidencials i a la firma d’un hipotètic acord de pau. Qualsevol cessió territorial, segons la seva opinió, ha de ser ratificada per la ciutadania en referèndum, i només podria celebrar-se si com a mínim, les armes han callat en els 60 dies previs a la consulta electoral, que molt bé podria coincidir amb les eleccions presidencials, ajornades a causa de l’aplicació de la llei marcial. Rússia s’ha negat taxativament a implementar un cessament d’hostilitats mentre no hagi sigut pactat un acord a llarg termini, segons les seves paraules, per evitar que l’Exèrcit ucraïnès es reagrupi.
UE en el punt de mira
Moscou encara no ha respost de manera oficial a la modificació del seu pla inicial de 28 punts, clarament escorat en favor de Moscou, segons les autoritats de Kíiv i els dirigents europeus. La Unió Europea està cada vegada més en el punt de mira de Rússia, i nombroses veus oficials de Moscou han carregat contra l’actitud de polítics europeus durant les negociacions. Els progressos són "lents" i "els europeus intenten fer descarrilar les converses", han destacat fonts governamentals a la capital russa.
