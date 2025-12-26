2025, l’any horrible de la cooperació internacional
De la clatellada dels EUA a la reducció europea: viatge a la despesa minvant en ajuda humanitària
Els Estats Units van marcar el pas amb el tancament del USAID, però la tendència a reduir la inversió en cooperació s’estén entre molts dels grans donants
Ricardo Mir de Francia / Beatriz Ríos / Gemma Casadevall / Leticia Fuentes / Irene Savio / Lucas Font
Els temps estan canviant. El retrocés de la democràcia al món i l’ assalt en curs contra l’ordre liberal sorgit després de la Segona Guerra Mundial, que va establir les bases de l’època de més prosperitat i estabilitat de la història, estan anant acompanyats d ’una forta reducció dels fons dedicats a la cooperació internacional. El rearmament generalitzat i els interessos geopolítics tornen a ser prioritaris en detriment de l’ajuda al desenvolupament. El sistema humanitari va afrontar el 2024 la caiguda més gran de finançament registrat: prop de 5.000 milions de dòlars menys que el 2023, cosa que equival a una caiguda del 10%, segons l’últim informe de Metges Sense Fronteres.
Els Estats Units marca el pas, després de la decisió de Donald Trump de desmantellar USAID. Però la tendència a reduir la despesa s’estén entre molts dels grans donants. I tot això, quan més grans són les necessitats per la proliferació de conflictes o els efectes del canvi climàtic. Només el 2024 hi va haver gairebé 300 milions de persones que van necessitar ajuda i protecció per sobreviure, segons les Nacions Unides.
Una de les primeres decisions de Donald Trump després de la seva tornada a la Casa Blanca va ser la congelació de tota l’ajuda exterior, el preludi del que vindria després. En menys d’un any, el republicà ha desmantellat la carcassa de la cooperació internacional nord-americana, una demolició que ha anat acompanyada d’una retallada històrica en la despesa humanitària i en les contribucions a les agències de les Nacions Unides. El cop per al poder tou dels EUA és inestimable, però també per a tot l’ecosistema humanitari, a què ha posat en una situació crítica. Milions de persones n’estan pagant el preu.
Washington havia sigut durant dècades el donant internacional més gran. El 2024, abans que Trump tornés a la presidència, va dedicar 68.000 milions de dòlars a l’ajuda exterior a 215 països, una xifra sense parangó que, no obstant, representa menys del 01% del seu PIB. Només en emergències, va cobrir el 38% de les aportacions mundials en aquest àmbit, segons dades de les Nacions Unides. Però llavors va arribar l’ ‘Amèrica, primer’ per treure la destral, descrivint aquestes polítiques destinades a promoure l’estabilitat i el desenvolupament com un «malbaratament» que només crea «dependència».
Trump va tancar oficialment al juliol USAID, l’Agència dels EUA per al Desenvolupament Internacional, que ocupava 14.000 treballadors i treballava amb centenars d’ONGs arreu del món. El 86% dels programes que gestionava –més de 5.300– van ser cancel·lats, segons la mateixa Administració, que només n’ha mantingut uns centenars «indispensables per salvar vides».
La gestió de l’ajuda exterior es va transferir al Departament d’Estat. I de treballar amb ONGs i agències especialitzades, els fons han passat a transferir-se directament als governs, molts amb un llarg historial de corrupció i ineficiència. Dels 68.000 milions invertits el 2024, s’ha passat aquest any a menys de la meitat, 32.000, segons dades oficials. I la previsió és que continuï reduint-se: la partida contemplada per a Assistència Internacional Humanitària en els pressupostos del 2026 contempla una reducció del 70% respecte a la dotació del 2024.
La Unió Europea és un dels donants més grans en cooperació al desenvolupament, però les seves prioritats han canviat. Amb una partida contemplada en el pressupost pressupostari de tot just 200.000 milions d’euros –en el millor dels casos– per als pròxims set anys, el bloc és lluny de poder omplir el buit que omple Washington.
«La UE no es pot comprometre a aquesta escala, o podria, però políticament no passarà», va reconèixer en declaracions a EL PERIÓDICO el president de la comissió de desenvolupament de l’Eurocambra, Barry Andrews. El Servei d’Acció Exterior de la UE va fer una anàlisi sobre l’impacte de les retallades i on podia intervenir el bloc. A la pràctica, Brussel·les centra els seus esforços en els països on sent que els seus interessos estan també en joc, com Ucraïna.
En un món en què es multipliquen les crisis, cada vegada més diners acaben destinats a fer front a les emergències humanitàries, «i menys al Sud global», va reconèixer la també eurodiputada i exministra sueca de cooperació, Isabella Lövin. Per a Lövin, les retallades, més que una qüestió puntual, són una tendència global. La falta de finançament, va afegir, «és molt preocupant».
A Alemanya, les retallades en cooperació internacional no arriben als nivells de cataclisme nord-americans, però s’inscriuen en una dinàmica descendent continuada que afligeix sobretot la Societat per a Cooperació Internacional (GIZ, per les sigles en alemany). És a dir, l’organisme equivalent a la USAID als Estats Units.
La mateixa organització estima que haurà de reduir en el 10% el personal, actualment uns 25.600 empleats, a què se sumen els 16.000 col·laboradors locals als països on opera. La seva principal ocupadora és el Ministeri de Cooperació i Ajuda al Desenvolupament, amb una partida per al 2025 que se situa en els 10.300 milions d’euros, prop de l’1,9% del total dels pressupostos de l’Estat i aproximadament 1.000 milions menys que l’any anterior. En tot just quatre anys, la dotació d’aquest Ministeri s’ha reduït en gairebé el 25%.
Les retallades es deuen, en part, a la reorientació de recursos en direcció a Defensa, amb una partida que suposa aproximadament el 16% dels pressupostos i que, a més, ha quedat alliberada de les restriccions imposades pel fre al deute.
El radi d’acció del GIZ s’estén per 120 països i en àmbits molt diversificats, des de la lluita contra la pobresa i el canvi climàtic a la sanitat i l’ enfortiment d’estructures d’Estat. Però la seva implementació està molt subjecta als interessos geopolítics d’Alemanya. Ara com ara, els grans destinataris de les seves aportacions són Ucraïna i Síria.
«Mai la cooperació internacional havia estat sota una repressió tan forta», va afirmar la socialdemòcrata Reem Alabali-Radovan, a l’assumir el seu lloc de ministra de Cooperació i Ajuda al Desenvolupament, el maig passat, amb la formació del govern de Friedrich Merz. Va agrair llavors a la seva predecessora, la seva correligionària Svenja Schulze, que en la negociació del pacte de coalició s’hagués aconseguit salvar el departament. Fins aleshores, des del bloc conservador de Merz se n’havia demanat sense objeccions la dissolució.
Tot i que França no ha pres la mateixa postura que els Estats Units respecte a la cooperació internacional, amb la seva hostilitat envers l’ONU i el multilateralisme, el país gal sí que hi ha reduït les aportacions. El 2024 i 2025 va reduir l’esforç en l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) que va passar de representar el 0,55% del PIB el 2022, a vorejar el 0,48% en els últims anys, allunyant-se de l’objectiu internacional del 0,7 %. Una meta que va quedar ajornada per al 2030.
Les retallades pressupostàries es vinculen principalment a la preocupant situació econòmica de França; un deute disparat i una inflació difícil de controlar en l’actualitat. Per això, França ha reduït considerablement les subvencions i fons canalitzats a ONGs, com Oxfam France, que va denunciar una «bretxa creixent» entre el discurs diplomàtic i el finançament real que reben. Un canvi influït també pel nou escenari bèl·lic europeu amb la guerra d’Ucraïna, que ha absorbit una bona part del pressupost de l’ajuda internacional.
S’hi suma el canvi de prioritats dels països de l’OTAN, que sobre la taula afronten la preocupació de la seguretat del vell continent i el compromís de destinar almenys el 3,5% del seu PIB a la despesa militar. Segons els experts, els països rics vinculen cada vegada més la seva ajuda a la defensa dels seus interessos, una cosa que també va corroborar el palau de l’Elisi l’abril passat: «Les nostres associacions internacionals ens permeten desenvolupar i assegurar els nostres interessos econòmics i estratègics a l’estranger».
L’antic marc de solidaritat internacional, tal com el coneixíem fins ara, s’està enfonsant alhora que es crea un nou ordre mundial, tal com declara la investigadora d’estudis britànics ODI per a Le Monde: «El sistema d’ajuda va ser dissenyat per a un ordre mundial que ja no existeix».
A Itàlia, l’Agència Italiana per a la Cooperació al Desenvolupament (AICS) s’enfrontarà a una reducció significativa del finançament l’any 2026, amb una retallada prevista d’entre el 9,5% i el 10 % respecte als aproximadament 630 milions d’euros actuals, i noves reduccions en els anys següents, segons ONG italianes que han analitzat l’última llei de pressupostos italians i presentat les seves conclusions en una recent audiència al Parlament italià. Com a conseqüència de la reducció de fons, segons les mateixes ONGs, hi haurà una nova caiguda en les ofertes d’ocupació en aquest sector, ja afectat per un descens previ del 15% entre el 2024 i el 2025.
A més, les retallades també amenaçarien àrees com salut, educació i desenvolupament, especialment en països particularment vulnerables. Això fins i tot corre el risc de posar en entredit el pla Mattei, promogut per la mandatària italiana Giorgia Meloni, i basat a oferir ajuda al desenvolupament a països africans. De fet, la partida destinada a cooperació en el pressupost d’Exteriors de 1.200 milions d’euros a poc més de 1.000 milions el 2025. Les ONGs denuncien que les retallades s’estan aplicant al mateix temps que augmenten les despeses en defensa.
El Regne Unit va anunciar una important retallada en l’ajuda exterior per finançar els nous objectius de despesa en Defensa. A partir del 2027 el pressupost anual destinat a aquesta partida passarà del 0,5% del PIB al 0,3%, l’equivalent a prop de 6.100 milions de lliures esterlines (uns 7.000 milions d’euros). El primer ministre, Keir Starmer, va reconèixer llavors que la reducció dels fons era significativa però va assegurar que el Regne Unit continuaria exercint un paper clau en el subministrament d’ajuda humanitària en zones de conflicte com Ucraïna, Gaza i el Sudan.
La decisió va suposar la dimissió de la secretària d’Estat de Desenvolupament Internacional, Anneliese Dodds, que va afirmar que serà impossible mantenir les ajudes i va alertar del risc que altres potències com la Xina o Rússia acabin ocupant el buit deixat pels EUA i pels països europeus. Una advertència a què s’ha afegit el Partit Liberaldemòcrata i altres alts càrrecs institucionals, que assenyalen que les retallades acceleraran els processos migratoris i tindran un impacte en el nombre de sol·licituds d’asil a Europa.
La retallada anunciada per Starmer suposa un pas més en les retallades a l’ajuda exterior. L’anterior Govern conservador ja va reduir aquest pressupost del 0,7% del PIB al 0,5% el 2021, una cosa que va provocar la ira dels diputats laboristes. En aquesta ocasió, no obstant, gran part del grup del partit del primer ministre es va mantenir en silenci, conscient que aquesta despesa no és prioritària per a la majoria dels electors: Segons una enquesta publicada pel centre demoscòpic YouGov poc després de l’anunci, el 65% dels britànics es mostren a favor de les retallades en aquesta partida, davant el 20% que s’hi posicionen en contra.
Starmer s’ha compromès a tornar a destinar el 0,7% del PIB a l’ajuda exterior «quant les circumstàncies fiscals ho permetin», però ja ha assumit que no aconseguirà aquest objectiu abans que acabi la legislatura el 2029.
