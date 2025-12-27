"Bon Nadal als molts que adoraven Epstein"
El Periódico
El president dels EUA, Donald Trump, va felicitar Nadal dijous amb un missatge que va estendre "als molts pocavergonyes que adoraven" el delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein, però a qui després "van abandonar com un gos" per culpar-lo dels seus actes. "Quan els seus noms surtin a la llum i es reveli que tots són demòcrates, caldrà donar moltes explicacions", va advertir.
El missatge de Trump a Truth Social, la seva xarxa social, afirma: "Bon Nadal a tots, incloent els molts pocavergonyes que adoraven Jeffrey Epstein, li donaven munts de diners, anaven a la seva illa, assistien a les seves festes i creien que era el millor tipus del món, només per abandonar-lo com un gos quan la cosa es va posar molt lletja, afirmant falsament que no tenien res a veure amb ell, que no el coneixien, que era una persona repugnant i després culpar, per descomptat, el president Donald Trump". I va afegir que ell mateix va ser "l’únic que va abandonar Epstein, i molt abans que es posés de moda". L’inquilí de la Casa Blanca va advertir que "quan els seus noms surtin a la llum en l’actual cacera de bruixes de l’esquerra radical […] i es reveli que tots són demòcrates, caldrà donar moltes explicacions", i va recordar les acusacions d’interferència de Rússia per afavorir-lo en les eleccions del 2016, defensant que això "era una història fictícia, una estafa total".
