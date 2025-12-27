Els EUA bombardegen Estat Islàmic a Nigèria pels assassinats de cristians
El Govern nigerià confirma els atacs com a part de la seva «cooperació» amb la Casa Blanca per combatre el «terrorisme» / Trump va amenaçar el mes passat amb una intervenció militar
Montse Martínez
Després de mesos de treball coordinat entre els EUA i Nigèria, Donald Trump, aliè a qualsevol treva nadalenca, va anunciar el dia de Nadal un atac "mortal" contra "l’escòria terrorista" d’Estat Islàmic al nord-oest del país africà. "Bon Nadal a tots, inclosos els terroristes morts, que seran encara més nombrosos si continuen amb la seva massacre de cristians", va assenyalar en el seu compte de Truth Social. Aquests bombardejos suposen la primera intervenció militar nord-americana en el país més poblat d’Àfrica (234 milions d’habitants) sota el mandat de Trump, amb l’argument que els cristians es troben sota una "amenaça existencial" de l’ordre d’un "genocidi", segons paraules del líder nord-americà.
"Sota la meva direcció com a comandant en cap, els EUA van llançar un poderós i mortal atac contra l’escòria terrorista d’Estat Islàmic al nord-oest de Nigèria, que ha estat atacant i assassinant brutalment cristians innocents, a nivells mai vistos en molts anys ¡i fins i tot segles!", va assenyalar a la seva xarxa social. L’inquilí de la Casa Blanca es va escudar en el fet que, prèviament, havia advertit els terroristes que "si no cessaven la massacre de cristians, es desencadenaria un infern".
El Departament de Defensa va informar ahir que va executar "nombrosos atacs perfectes, com només els EUA saben fer". Un vídeo de 10 segons publicat pel mateix departament mostra el llançament nocturn d’un míssil des de la coberta d’un vaixell de guerra amb bandera nord-americana. El comandament dels EUA a Àfrica va precisar a la xarxa X que l’atac s’havia portat a terme "a petició de les autoritats nigerianes […] i havia matat diversos terroristes d’Estat Islàmic" a l’estat de Sokoto.
El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, es va mostrar a X "agraït pel suport i la cooperació del Govern nigerià", i va elogiar l’actuació militar. El Ministeri d’Afers Estrangers de Nigèria va confirmar divendres els atacs nord-americans en el marc del compromís amb una cooperació estructurada en matèria de seguretat amb socis internacionals, entre els EUA, "a fi de lluitar contra la persistent amenaça del terrorisme i l’extremisme violent".
"Compromisos compartits"
El Comando Àfrica de l’Exèrcit nord-americà (Africom) va precisar que "atacs letals contra Estat Islàmic demostren la força de les nostres Forces Armades i el nostre compromís amb l’eliminació de les amenaces terroristes contra els nord-americans, tant al país com l’estranger".
En un comunicat difós en xarxes socials, el Ministeri d’Exteriors nigerià va assenyalar que aquest acord amb Washington "inclou l’intercanvi d’intel·ligència, la coordinació estratègica i altres formes de suport compatibles amb el dret internacional, el respecte mutu de la sobirania i els compromisos compartits amb la seguretat regional i mundial".
Trump va amenaçar a principis de novembre amb una intervenció militar en el país africà i amb la interrupció de "tota" l’ajuda a les autoritats nigerianes, en resposta a l’"assassinat de cristians" en mans d’"islamistes radicals". Llavors, el mandatari nord-americà va anunciar que considerava Nigèria com a "país particularment preocupant".
Les comunitats cristianes han sigut objectiu d’atacs en nombroses ocasions a Nigèria, però els experts apunten que la majoria de les víctimes dels grups armats al país són musulmanes, ja que una gran part dels atacs es produeixen a la zona nord del país, de majoria musulmana. Dijous passat, la diòcesi catòlica de Kontagora va confirmar que tots els alumnes i professors de l’escola catòlica St. Mary, a l’estat nigerià de Níger, van ser rescatats i estan amb les seves famílies, després d’un últim rescat de 230 persones, inclosos 12 empleats i 218 estudiants.
El sacerdot Bulus Yohanna, de la diòcesi esmentada i propietari de l’escola, va revelar aquestes xifres en un comunicat difós pel diari Vanguard en el qual indicava que 50 víctimes més van escapar poc després del segrest, per la qual cosa el nombre de persones donades per desaparegudes, que inicialment era de 315, es va reduir a 265. El segrest va tenir lloc després de l’atac de 60 individus contra el centre de 629 alumnes: 430 de primària i 199 de secundària.
El nord-est de Nigèria és l’epicentre de les activitats de Boko Haram i la seva escissió, Estat Islàmic a l’Àfrica Occidental (ISWA), si bé durant els últims anys la inseguretat s’ha estès a altres zones del nord i el nord-oest, fent saltar les alarmes sobre la possible expansió de xarxes i bandes criminals.
