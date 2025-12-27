Els missatges de Feijóo el dia de la dana deixen en evidència Mazón
L’expresident va fingir amb el líder del PP que coneixia la magnitud de la tragèdia després d’El Ventorro / El Govern demana la dimissió del president nacional
L. BALLESTER / H. GARCÍA / M. L. BELARTE
Si la intenció del president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al difondre just la nit de Nadal els missatges de whatsap que Carlos Mazón li va enviar el dia de la dana era que passessin desapercebuts entre les celebracions nadalenques, l’estratègia se li va tornar ahir en contra. Associacions de víctimes, dirigents polítics i el Govern van denunciar la falsedat del relat mantingut fins ara per Feijóo i l’expresident valencià i van demanar al màxim dirigent del PP que dimitís.
El president de la Generalitat no va informar "en temps real" Feijóo el 29 d’octubre del 2024, el dia que acabaria amb la vida de 230 valencians. En realitat, el llavors cap del Govern valencià va fingir davant Feijóo que coneixia la magnitud de la tragèdia en els tres primers missatges que va remetre al president del PP. El mateix Feijóo també matisa en els escrits dirigits a la jutge de la dana, Nuria Ruiz Tobarra –magistrada titular del Tribunal d’Instància número 3 de Catarroja–, l’expressió que va utilitzar en la seva compareixença del 31 d’octubre en el Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana sobre que va estar informat "en temps real des del 28 d’octubre", per la qual va ser citat com a testimoni en la causa de la dana. "Voldria aclarir que quan el dijous 31 d’octubre del 2024 vaig posar de manifest que "el president de la Generalitat des de dilluns passat, m’ha estat informant en temps real, es va tractar d’un error, ja que el 29 d’octubre del 2024 va ser dimarts i no dilluns".
Filtració la nit de Nadal
Segons l’acta notarial amb els missatges i horaris enviats per Mazón a Feijóo, remesa el dia 24 a la jutge de la dana i filtrats en plena nit de Nadal, Mazón i Feijóo van contactar per primera vegada i es van enviar missatges a partir de les 19.59 hores, quan el cap del Consell acabava d’arribar a la Generalitat de la llarga sobretaula a El Ventorro i devia desconèixer tots els detalls de l’emergència, als quals no va accedir fins a arribar al Centre de Coordinació d’Emergències. Així ho confirmen els vídeos entregats per la Conselleria d’Emergències 11 mesos després del 29-O i en els quals la llavors consellera de Justícia i Interior i comandament únic de l’emergència, Salomé Pradas, posa al dia Mazón, evidentment desorientat i desubicat.
La despreocupació de Mazón aquell dia es fa més evident al confirmar Feijóo que va ser ell qui va trucar a Mazón per informar-se "després de conèixer pels mitjans de comunicació l’agreujament de la situació a València", explica el president del PP en un dels tres escrits remesos a la jutge.
En aquest escrit, a què ha tingut accés Levante-EMV, diari de Prensa Ibérica, Feijóo ofereix a la jutge el context en què intercanvien els missatges, tot i que només es coneixen els escrits per Mazón, perquè el president del PP no inclou els seus comentaris o respostes a Mazón a l’acta notarial. La primera trucada de Feijóo a Mazón, a les 19.59 hores, també revela el preocupant detall que tant el president del PP com la llavors ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera i el seu número dos Hugo Morán i actual secretari d’Estat de Medi Ambient, estaven millor informats des de Madrid, Brussel·les i Colòmbia, respectivament, que el mateix president de la Generalitat, que no s’havia mogut del districte de Ciutat Vella de València en tota la tarda.
I així ho demostren els primers missatges de Mazón a Feijóo. "Gràcies, presi", li escriu a les 20.08 hores. I tot just un minut després, a les 20.09 hores, assegura: "Després t’explico. S’està fotent cada minut". I un altre a les 20.15 hores: "Nit llarga per davant". Missatges que va escriure després del seu llarg dinar i abans d’arribar al Cecopi. Per la franja horària, tots aquests missatges els va enviar des del cotxe de camí a l’Eliana, ja que Mazón no hi va arribar fins a les 20.28 hores.
Va faltar a la veritat al Parlament
Una altra comunicació també confirma que Mazón va faltar a la veritat al Congrés quan va dir que ell no va saber que hi havia morts fins a la matinada. Per contra, en un missatge remès a Feijóo a les 23.25 hores diu: "No ho hem fet públic encara, però ja estan apareixent morts a Utiel i n’apareixeran bastants més […]. Un puto desastre serà això, presi". I els dos últims whatsaps a les 23.26 hores. "En seran desenes segur […]. Sí, sí. Et vaig dient. Però fins que no es faci de dia demà no sabem què collons ens trobarem". I a les 23.29 hores: "Hi estem treballant. Gràcies, presi".
Abans d’aquests dos últims missatges, Mazón i Feijóo arriben a comentar els mitjans desplegats pel Govern central de Pedro Sánchez. A les 21.45 hores, Mazón admet al president del PP: "Estem desbordats, no sabem què està passant realment, però ens arriben desenes de desapareguts i no puc confirmar-los".
A les 23.22 hores l’expresident comenta que el Govern central "ha muntat un gabinet de crisi que no val per res. Bah". Tot i que a les 23.23 hores confirma al líder de l’oposició: "Sí que he parlat amb [Pedro] Sánchez, [María Jesús] Montero i els de Defensa i Interior perquè tinguin en prealerta possibles efectius per a demà" […] "El problema ara és que no podem ni entrar a molts pobles amb gent a les teulades morta de por". I a les 23.24 hores assenyala: "Fa una hora. Però a través de la delegació de moment tenim el que necessitem que ara mateix és l’UME".
Ahir, la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern, Elma Saiz, va afirmar que aquests missatges acrediten que Feijóo "va faltar a la veritat" i que el seu únic interès era "erosionar i fer mal al Govern d’Espanya". La magistrada va requerir a Feijóo els missatges de la conversa que va creuar amb Mazón, després d’haver assegurat en la roda de premsa que tots dos van fer després de la fatídica dana que va estar informat "en temps real" del que passava a València.
El líder popular, no obstant, no ha entregat les respostes que va donar als missatges que li va remetre el llavors president de la Generalitat. L’ocultació ha donat peu a especulacions sobre el contingut de les respostes de Feijóo, que ahir en una entrevista a El Debate va aclarir que no havia esborrat els missatges. Va entregar la part que estrictament li va requerir la jutge, és a dir, els missatges que li va enviar Mazón.
En declaracions a TVE, la portaveu del Govern va assenyalar que "no pot arribar a imaginar el dolor que senten" les víctimes després de conèixer aquests missatges. Saiz va comentar que ja se sabia que Mazón "estava per altres coses" durant les primeres hores de la tragèdia, i va criticar la "manera d’expressar-se amb Feijóo" al parlar de "puto desastre, presi". "Em pregunto si el senyor Feijóo no dona a conèixer els seus missatges de resposta perquè tenen aquest mateix to", va dir.
