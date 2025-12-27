La Generalitat obrirà 11 oficines d’atenció per a qualsevol tipus de tràmit
També posarà en marxa cinc vehicles que recorreran 80 petits municipis catalans per oferir el servei de finestreta única / 162 funcionaris atendran els ciutadans en les OAC
Quim Bertomeu
Un dels problemes més comuns en les relacions ciutadà-Administració és que el primer, en moltes ocasions, ha d’acudir a més d’una finestreta per afrontar els tràmits administratius que, tard o d’hora, tothom ha de torejar al llarg de la vida. Això allarga el temps per solucionar els problemes, genera un cert esgotament i transmet la sensació d’una burocràcia exasperant. La idea de la Generalitat és que això comenci a canviar potenciant la figura de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) integrada, que és una oficina preparada, almenys sobre el paper, per oferir en un "sol espai" tots els serveis, els tràmits i les consultes que controla l’Administració catalana.
Actualment, la Generalitat té cinc OAC en marxa. Són les de Girona, Terres de l’Ebre (Tortosa), Catalunya Central (Manresa), Tarragona i Barcelona (al districte de Ciutat Vella). La idea és, abans que acabi la legislatura, posar-ne en marxa sis més. El 2026 s’obriran les de la Seu d’Urgell, Vilafranca del Penedès, Puigcerdà i una segona a Barcelona (al districte de l’Eixample). El 2027 es completarà el projecte amb les oficines de Lleida i Tremp. Si es desplega un mapa de Catalunya, això significa que cada una de les vuit vegueries tindrà almenys una OAC; la de Barcelona, dues, i la de l’Alt Pirineu i Aran, tres.
El creixement en nombre d’oficines estarà aparellat a un augment en el nombre de treballadors. En total hi haurà 162 persones repartides en aquestes 11 OAC, que hauran d’oferir "suport personalitzat i acompanyament en la tramitació". Un dels papers clau en aquestes oficines serà el de la figura de l’"informador". A l’oficina de l’Eixample de Barcelona, per exemple, n’hi haurà 25. Ells seran els encarregats d’atendre els ciutadans que acudeixin per completar els seus tràmits. Tot aquest projecte suposarà un cost per a la Generalitat de 10,5 milions d’euros.
El desplegament de les OAC integrades forma part de la reforma de l’Administració que ha emprès el Govern de Salvador Illa i que té més de 50 propostes formulades per experts. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va defensar que la proposta d’ampliar aquestes OAC té com a gran objectiu "fer més fàcil la vida dels ciutadans" i evitar que s’hagin de desplaçar "de departament en departament". També es persegueix fer evitables els desplaçaments a Barcelona. "L’objectiu és tenir una finestreta única en què qualsevol ciutadà pugui fer els seus tràmits de manera integrada, sigui un tràmit vinculat al departament d’Educació, un tràmit vinculat a la dependència o demanar una ajuda universitària", va exposar.
Més enllà d’aquestes 11 oficines, la Generalitat també posarà en marxa 5 oficines mòbils que tindran assignats 80 municipis repartits per les 8 vegueries de Catalunya. Aquestes oficines són vehicles adaptats amb tecnologia que aniran poble a poble per fer exactament el que es fa en una OAC. És a dir, s’hi podran fer tots els tràmits; l’única diferència és que no hi haurà un espai físic permanent, sinó un vehicle itinerant.
El conseller Dalmau va explicar que l’objectiu d’aquestes oficines mòbils és "arribar als pobles més petits del nostre país". "Quan parlem de cohesió territorial també significa que els ciutadans que viuen en municipis petits puguin tenir serveis públics porta a porta", va afegir. Actualment, hi ha una prova pilot d’una oficina mòbil que recorre les Terres de l’Ebre. A partir del segon trimestre de l’any que ve, n’hi haurà cinc de manera permanent per a tot Catalunya, amb un cost de 2,43 milions d’euros durant aquell mig any i al llarg de tot el 2027.
Un pilar de la legislatura
La reforma de l’Administració és un dels pilars de la legislatura del president Illa. Una de les seves virtuts és que, a diferència d’altres projectes com el finançament o el traspàs de Rodalies, la Generalitat pot avançar per si mateixa sense dependre de negociacions àrdues amb el Govern central de desenllaç incert. També tenen obstacles, com el fet que, en ocasions, es busca canviar inèrcies de fa dècades, cosa que sempre suscita reticències internes.
A part de l’impuls de les OAC, la Generalitat ja ha completat altres iniciatives, com per exemple el canvi integral de la seva web, l’agilitació d’una desena de tràmits administratius o la supressió de la cita prèvia obligatòria com a requisit per relacionar-se amb la Generalitat.
Altres projectes, com els canvis en les oposicions a funcionari o la professionalització dels directius del sector públic, necessitaran grans consensos i una tramitació laboriosa al Parlament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut