Illa demana "humanitat" davant els discursos antiimmigració
El president demana preservar "la convivència democràtica" i reclama els catalans que no es resignin davant l’extrema dreta
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va aprofitar el seu tradicional discurs de Sant Esteve per fer una crida als catalans a preservar "la convivència democràtica" de Catalunya i a actuar amb "humanitat" davant els discursos que proliferen contra la immigració. Ho va dir després d’un 2025 marcat per l’auge de l’extrema dreta que es detecta a les enquestes i en plena gestió de la crisi de Badalona, on encara continua sense resoldre’s la polèmica oberta pel desallotjament de l’institut B9, que ha deixat unes 400 persones sense sostre en ple Nadal.
Tot i que en el seu discurs no va esmentar explícitament ni l’extrema dreta ni el conflicte de Badalona, el missatge va ser clar. El president va voler deixar un missatge en contra dels que posen a la diana els migrants, sobretot si són responsables públics o dirigents polítics: "La resposta a les necessitats i reptes de Catalunya no és fer culpables les persones que menys tenen o els que són diferents. Farem una Catalunya millor (...) amb solucions al servei de les persones. De totes les persones", va dir.
El desallotjament de l’institut ocupat a Badalona va provocar un xoc entre la Generalitat i l’alcalde de la localitat, Xavier García Albiol, estendard del PP a Catalunya a favor de la mà dura contra els migrants en situació irregular. També la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, van aprofitar la crisi a Badalona per exhibir el seu discurs antiimmigració. Illa va semblar replicar-los a tots quan, en un moment del discurs, va expressar que és precisament per Nadal quan cal apel·lar als "valors humans". "¿Què ens queda si no actuem amb humanitat? Humanitat significa acollir i integrar les persones que ho necessiten", va concloure.
¿I què proposa el president? La seva idea és aconseguir una Catalunya pròspera que afronti tots els reptes, com el de la gestió de la immigració, potenciant l’estat del benestar i garantint una educació i una sanitat pública "per a tothom". També a través d’assegurar l’accés a la vivenda, oferir ajudes socials "a qui més ho necessita" i treballant a favor de la "dignitat, la seguretat i la convivència" als barris. "Sense aquesta humanitat, sense aquesta solidaritat, no es pot construir cap país ni societat", va remarcar. La seva promesa és que la Generalitat posarà tots els "recursos públics" per potenciar "el bé comú i l’interès general".
La prova de foc
Una de les grans qüestions que turmenta no només Illa, sinó la majoria de partits i també una part de la societat catalana, és l’auge de l’extrema dreta a través de formacions com Aliança Catalana i Vox. La primera prova de foc de fins a quin punt han penetrat aquests discursos a Catalunya hauria de ser, si no hi ha sorpreses, les eleccions municipals del 2027. Davant aquest escenari, Illa va reclamar els catalans que no es resignin davant el creixement dels populismes. El president considera que Catalunya encara és a temps de frenar-los diguin el que diguin les enquestes. Ho va dir amb la solemnitat més gran possible: "Catalans i catalanes, res està escrit. Res és inevitable. Europa necessita la millor versió de Catalunya. I Catalunya necessita la millor versió de tots i cadascun de nosaltres".
