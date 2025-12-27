Junqueras exigeix avenços en l’IRPF
Q. B.
ERC sempre va deixar clar que, si no hi ha nou finançament per a Catalunya, no negociarà ni els pressupostos catalans ni els de l’Estat. Ara que sembla encarrilat el nou model, ahir el líder republicà, Oriol Junqueras, va recordar tant al PSOE com al PSC que hi ha una altra condició que ERC sempre va posar sobre la taula malgrat que amb el temps es va difuminar: que es tramiti al Congrés la seva llei perquè la Generalitat pugui recaptar tot l’IRPF que es paga a Catalunya. Així doncs, si els socialistes volen pressupostos, hauran d’oferir a ERC el paquet complet: el nou finançament i la llei tributària.
En una entrevista amb l’agència de notícies Efe, Junqueras va avisar que acordar un nou model de finançament per a Catalunya no és suficient per asseure’s a negociar els pressupostos catalans, sinó que també és "imprescindible" avançar en la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat. ¿Com es pot avançar en aquest tema? Doncs reactivant al Congrés la llei que va presentar ERC al seu dia i que inclou totes les modificacions legals perquè la Generalitat assumeixi les competències en aquest impost que fins ara gestiona l’Estat.
