Trump i Zelenski es reuniran demà a Florida
Els líders abordaran l’esborrany del pla de pau, incloses les garanties de seguretat
Marc Marginedas
Les negociacions per aconseguir una treva a Ucraïna es troben en un moment crític, tot i que la immensa majoria d’observadors considera que la consecució d’un alto el foc a mitjà termini continua sent molt complicada. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va anunciar ahir que viatjarà als EUA demà per mantenir discussions amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, sobre el pla de 20 punts que es troba en aquests moments sobre la taula, una modificació de la proposta original que, segons les autoritats ucraïneses i europees, equivalia a una rendició de facto. Immediatament, representants russos van acusar el Govern ucraïnès de "torpedinar" les negociacions, tenint en compte que les propostes que es debaten en l’actualitat es troben lluny de les seves demandes de partida.
"Serà aquest cap de setmana, diumenge, crec", va assegurar Zelenski, en declaracions reproduïdes pel portal de notícies Unikrom, mentre remarcava: "Es pot decidir molt abans d’Any Nou". Els temes a debat seran les garanties de seguretat que rebrà Ucraïna en l’hipotètic cas d’una treva, a més de la gestió de la central nuclear de Zaporíjia, a mans en aquests moments de les tropes russes. Zelenski sosté l’acord entre Ucraïna i els EUA "està gairebé llest" i va expressar el seu desig que a les discussions puguin unir-se representants europeus, els principals aliats del Govern de Kíiv. Segons el portal de notícies nord-americà Axios, la trobada tindrà lloc a la residència de Mar-a-Lago, on Trump passa l’aturada nadalenca.
Els dos principals esculls per materialitzar un acord són precisament la gestió de la central de Zaporíjia i sobre tot el futur del Donbàs. Moscou exigeix una retirada completa de les tropes ucraïneses del 25% de la regió de Donetsk encara en mans de les forces ucraïneses. Els EUA han plantejat la creació d’una zona desmilitaritzada, a què Kíiv s’ha mostrat obert a implementar sempre que el bàndol rus faci el mateix al territori del Donbàs que controla. El segon obstacle és el control de la instal·lació atòmica a mans russes. Zelenski exigeix que recaigui en mans d’Energoatom –la companyia estatal ucraïnesa que opera aquestes centrals– i els EUA.
Les modificacions implementades en el cèlebre i criticat pla original de 28 punts han sigut acollides de forma molt negativa per la part russa. Conscient que, amb un president tan volàtil com el nord-americà, l’accés a la seva persona és de gran importància, el viceministre d’Exteriors Serguéi Riabkov, tot just fer-se públic la notícia de la trobada, va assegurar que tant el mandatari ucraïnès com els governs europeus estaven "torpedinant" l’acord.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut