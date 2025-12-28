Desapareguts un espanyol i els seus tres fills en un naufragi a Indonèsia
La mare i la nena petita de la família de València van poder ser rescatades enmig d’un temporal que els va sorprendre prop de Bali
M. BALLESTER / M. FALCÓ / EFE
El viatge nadalenc per Indonèsia de la parella formada per l’Andrea i el Fernando, amb quatre dels seus fills menors d’edat, va acabar tràgicament divendres passat. El vaixell en què viatjaven va naufragar prop de l’illa de Padar, en les proximitats del destí turístic de Labuan Bajo, a l’est de Bali.
Quatre membres de la família, el Fernando i tres menors de 12, 10 i 9 anys, continuaven oficialment desapareguts ahir, tot i que "amb poques probabilitats de poder trobar-los amb vida", segons va explicar a Levante-EMV Enrique Ortuño, avi i sogre dels desapareguts. Enrique Ortuño i la seva filla Andrea són l’ànima del grup Coso, que gestiona un hotel i quatre restaurants al passeig Neptú i Ciutat Vella de València, la Pobla de Farnals i Borriana.
La família, composta per l’Andrea, el Fernando i quatre dels fills de tots dos, realitzava el seu primer gran viatge per l’arxipèlag i província de Bali, a Indonèsia.
El vaixell en què viatjava la família valenciana transportava un total d’11 persones quan es va enfonsar prop de l’illa de Padar, en les proximitats del destí turístic de Labuan Bajo i a l’est de Bali. El dispositiu d’emergència va aconseguir salvar set persones, entre les quals la mare i la germana petita de la família, quatre tripulants i un guia turístic.
Poques esperances
Les autoritats d’Indonèsia van confirmar, a través del Ministeri d’Afers Estrangers i de la Delegació del Govern a la família el rescat de la mare i la filla de la família valenciana. Sobre el marit i els tres menors, segons passava el temps, hi havia menys esperances de trobar-los amb vida. Referent a això, fonts diplomàtiques van confirmar que les tasques de rescat es podrien estendre fins a tres o quatre dies.
Ortuño, que va rebre la fatal notícia dissabte a les tres de la matinada, va indicar que està en contacte continu amb la seva filla –mare de dos dels tres menors desapareguts–, que ha sobreviscut al naufragi amb una de les seves filles. "La meva filla i la meva neta van sortir disparades del vaixell perquè es trobaven en una part més alta. Van caure al mar i han sigut rescatades, però els meus tres nets i el meu gendre possiblement van quedar atrapats al vaixell, que es va partir i es va enfonsar ràpidament", va explicar Enrique Ortuño a Levante-EMV. Fins a Indonèsia van viatjar ahir per recolzar l’Andrea el seu germà i fill de l’Enrique.
"Vull agrair a totes les institucions polítiques, militars, guàrdia civil i policia nacional perquè han sigut capaços en poc temps d’informar-me de la situació i comentar-me tot al minut, a més de prestar-me l’ajuda de l’agregat d’Exteriors a Jakarta. En fi, he tingut totes les ajudes possibles. Ara el meu fill ha viatjat allà".
Fonts del Ministeri d’Exteriors van assenyalar que estan en contacte amb les autoritats indonèsies i que el consolat de Jakarta s’ha activat per prestar atenció a les dues dones valencianes supervivents de l’accident, que estan "fora de perill", així com per desplaçar personal a Labuan Bajo i posar-se en contacte amb les famílies dels afectats.
Recerca suspesa
Oficialment, el gendre de l’empresari Enrique Ortuño, Fernando Martín Carreras, de 44 anys, i els tres nens continuen desapareguts fins que es localitzin els seus cossos. La recerca es va aturar al fer-se de nit al país asiàtic, cosa que, juntament amb les males condicions meteorològiques, impossibiliten continuar amb les tasques de rescat.
El mort, Fernando Martín Carreras, és el gendre del propietari del restaurant El Coso del Mar, un conegut establiment del passeig Neptuno de València. Martín Carreras, de 44 anys, era l’actual entrenador del València CF Femení B, tot i que en la passada temporada va formar part de l’staff com a segon entrenador del primer equip femení valencianista. Les altres tres víctimes mortals són els nets dels propietaris del restaurant: l’Elia, de 12 anys; el Kike, de 10; i el Mateo, de 9. La mare, Andrea Ortuño, i la filla més petita que viatjava amb els seus pares sí que van poder ser rescatats amb vida.
Pel que sembla, totes dues es trobaven en una zona més alta del vaixell i van sortir disparades de la nau en el moment del naufragi, mentre que el pare i els altres tres nens van quedar atrapats als camarots.
"Un oficial de l’ambaixada ja ha arribat a Labuan Bajo", van avançar fonts diplomàtiques per seguidament remarcar que les autoritats del país asiàtic els han confirmat que continuen les tasques de rescat i que podrien estendre’s "tres o quatre dies". Les autoritats portuàries de la zona van atribuir el naufragi a les condicions marítimes adverses, amb un onatge de fins a tres metres d’altura.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat