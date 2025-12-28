Els evangèlics de Trump
Amb Donald Trump a la Casa Blanca, les esglésies evangèliques han tocat el cel. I crida l’atenció, pel seu passat, que siguin els més puritans i conservadors blancs els que s’hi han aliat.
Kim Amor
La cerimònia política religiosa per acomiadar Charlie Kirk, el jove i influent ultraconservador assassinat al setembre, va ser una mostra més del poder que ha adquirit als EUA el nacionalisme cristià. La capacitat d’aquests moviments ultres pertanyents principalment a esglésies evangèliques per enfilar-se a dalt de tot de poder no és pas nova, però amb Trump a la Casa Blanca han tocat el cel. N’hi ha prou amb donar un cop d’ull a la col·lecció d’imatges en què telepredicadors evangelistes envolten i preguen en trànsit junt amb el president. És com si adoressin una divinitat. "Sense llei i sense Déu no hi ha els EUA", va dir Trump en la multitudinària cerimònia per Kirk.
Crida l’atenció que siguin els evangèlics més puritans i conservadors blancs els que s’han aliat amb Trump. El passat dissolut del president, associat a l’escàndol Jeffrey Epstein, entre d’altres, és molt lluny de la moral cristiana que abomina la "depravada" i "degenerada" cultura secular. Per als evangèlics ultres, el magnat novaiorquès no és un tipus íntegre, però almenys defensa els seus interessos. Per als fonamentalistes cristians "Trump és l’home viril, protector, heroic i agressiu, el líder ungit per Déu que els dona el poder per recuperar la nació per a Crist", diu la historiadora nord-americana Kristin Kobes Du Mez.
‘In God we trust’
L’auge del moviment evangèlic als EUA deu molt a predicadors com Billy Graham, el més influent del segle XX. Graham va aprofitar la ràdio i la televisió per escampar els seus missatges. La seva enorme popularitat li va permetre fer-se amb la part més alta del poder. El telepredicador, que va morir el 2018, es va reunir amb tots els presidents dels EUA de la seva època, des de Harry Truman fins a Barack Obama. Alguns dels mandataris republicans li deuen en part haver arribat a la Casa Blanca, com Dwight Eisenhower, que va convertir en llei la inscripció In God we trust, que apareix als bitllets de dòlar. També va introduir a l’agenda anual dels inquilins de la Casa Blanca l’esmorzar nacional d’oració presidencial.
El fill de Graham, Franklin, és un dels més fervents seguidors de Trump, juntament amb la també predicadora Paula White-Cain, directora actual de la nova Oficina de la Fe de la Casa Blanca, organisme que vetlla i defensa els interessos de la fe cristiana, s’entén que la més conservadora. En el seu primer mandat, Trump ja va mantenir una estreta aliança amb els evangèlics ultres.
White, una de les principals assessores espirituals del mandatari republicà, promou l’anomenada teologia de la prosperitat, associada al neoliberalisme. Defensa, per exemple, que la pobresa no és una condició social, sinó un mal espiritual que es pot revertir si s’aconsegueix una connexió pròxima amb Déu. Expressions com "Jesús no va ser mai pobre" o "Déu vol que siguis ric" són recurrents en aquest corrent evangèlic. White és multimilionària gràcies a les donacions al ministeri pastoral que ella fomenta.
La ideologia de White i la dels seus acòlits és fidel a la de Trump: contra la immigració, l’avortament, el feminisme i la comunitat LGTBI+. Defensa la família tradicional i patriarcal, les guerres preventives i el dret a les armes. Creuen fermament que els EUA es van fer grans econòmicament, políticament i èticament gràcies als valors cristians que ells defensen.
"Ser evangèlic conservador blanc té molt més a veure amb una cultura que amb una teologia", diu Du Mez. "Afirmen que la separació entre l’Església i l’Estat és un mite i que el país ha d’alinear les lleis amb les de Déu", afegeix. En les tres eleccions en què ha participat el republicà, més del 80% dels evangèlics conservadors blancs el van votar.
L’atemptat fallit de l’any passat contra Trump va acabar de convèncer els ultres evangèlics més escèptics que el president és realment l’enviat de Déu per protegir l’Amèrica cristiana. "Molts m’han dit que Déu em va salvar la vida per una raó. I aquesta raó és salvar el nostre país i restaurar la grandesa dels EUA", va dir el mandatari. El reverend Franklin Graham ho va tenir molt clar: "Crec que Déu va ser el que va fer que bellugués el cap i li va salvar la vida".
