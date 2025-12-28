El PP ha guanyat els comicis extremenys sense majoria absoluta després de la patacada socialista. En aquest context, l’expresident de la Junta proposa que el seu partit faciliti la investidura de María Guardiola. | Juan Carlos Rodríguez Ibarra
"A Extremadura no li interessen unes segones eleccions i al PSOE encara menys"
Ascensión Martínez Romasanta
Defensa una abstenció negociada. ¿Li agrada la polèmica?
M’agrada analitzar la realitat, que és la responsabilitat d’un dirigent polític. Hi ha hagut unes eleccions el 21 de desembre i és lògic i obligatori fer-ho. La realitat que analitzo és la següent: el resultat obtingut no dona majoria absoluta a ningú. Poden passar dues coses. Una, que hi hagi investidura. Dues, que no n’hi hagi i per tant anem a unes segones eleccions. Jo crec que a Extremadura no li interessen unes segones eleccions, perquè la regió no està per perdre sis mesos més de processos electorals. I al PSOE encara li interessen menys que a Extremadura, perquè estem escapçats, no tenim direcció i una convocatòria ens agafaria amb el peu canviat. Com que no m’interessa res d’això, l’altra opció és una investidura, que pot estar condicionada per Vox o pel PSOE. Tothom fuig de Vox com de la pesta, i jo també miro de fer-ho. Perquè no entri Vox a condicionar el govern, m’estimo més condicionar-lo jo des del meu partit, no perquè governi la llista més votada, sinó per evitar eleccions i la fortalesa de Vox en aquest govern. Només queda el PSOE. ¿Com? Negociant amb el PP aquelles coses que poden ser negociades i mantenir-se en l’oposició en el que no pugui ser negociat.
¿Amb quines condicions caldria donar suport a la investidura de María Guardiola?
Primer, si nosaltres acceptem que governi la llista més votada, obligarem el PP a firmar que en les següents eleccions municipals també hi regeixi aquest principi. Perquè, vistes les coses, nosaltres podríem perdre molts ajuntaments i, consegüentment, les dues diputacions provincials, si hi hagués una aliança entre la segona força i la tercera, que serien el PP i Vox. Després, ¿quines mesures es poden adoptar a Extremadura que permetin avançar en una direcció al llarg de dues o tres legislatures? ¿Què hauríem de fer, per exemple, perquè els pobles no es buidessin? Si algú viu a Oliva de la Frontera i té un autobús o un tren directe que el porta a Badajoz i el torna a casa a una hora prudencial, segurament molta gent es quedarà a viure als pobles i no se n’anirà a les ciutats. Estem obsessionats amb l’AVE; em sembla bé, però és un mitjà que permet entrar molt de pressa i sortir encara més. Jo el que vull és que la gent pugui viure al seu poble, que per a això hem gastat tanta quantitat de diners, perquè viure en un poble sigui un luxe i no un càstig.
Seria la primera mesura. N’hi ha més, però.
La segona és que cada dia hi ha més talent a Extremadura, més gent formada i preparada. La Universitat d’Extremadura té de 20.000 a 25.000 alumnes. ¿Què fem per retenir aquest talent i que no se’n vagi? Aquesta discussió s’ha de tenir i no depèn només d’un partit; depèn de dues o tres legislatures. Tercera: ningú viurà en un poble si no té habitatge. He examinat el programa electoral del PP en habitatge i el del PSOE: hi ha algunes diferències però també moltes coincidències. Quarta: som a la UE, que té 245 regions, totes lluitant i competint pel mateix. ¿En què és competitiva Extremadura? Examinem-ho i posem-nos d’acord perquè sigui el govern que sigui pugui seguir aquesta línia.
Aquestes serien les quatre potes de l’acord. És sentit comú més que no pas ideologia.
És fer el que fan els xinesos, però democràticament. Xi Jinping pot fer un pla de 10 anys o quinquennal i sap que es complirà, perquè ningú li traurà el poder. Aquí la democràcia fa possible que canviïn els governs. Però si vostè té una política pactada i negociada, tant és que canviï el govern.
La seva proposta de recolzar la investidura de Guardiola està rebent més crítiques que suports.
No ho sé.
Començant per Ferraz i companys de Càceres.
M’agradaria que aquí es fes el mateix que es fa a la Diputació de Càceres, que és aprovar el pressupost per unanimitat del PSOE i el PP, i ningú no ha dit que quin disbarat. Al revés, ens ha semblat molt bé. El Partit Socialista a escala federal té un discurs i el Govern en té un altre. El PSOE va dir, el seu portaveu, que aquestes coses les ha de decidir la militància. Em va fer riure. ¿Ho creu de debò? ¿A mi m’ha preguntat algú quan s’ha pactat amb Sumar o amb Bildu o amb Junts o amb Podem? Suposem que és cert; doncs que decideixi la militància. ¿I a mi què m’importa el que digui la Moncloa? La Moncloa no decideix la política de pactes del PSOE. La decideixen els òrgans de direcció o els militants. Això de la Moncloa és una opinió, com la meva, però no és l’òrgan que decideix.
Si hi tornés a haver eleccions, el PSOE no tindria prou temps per reorganitzar-se.
Per això no vull que n’hi hagi. Només els irresponsables diuen que no pactem amb el PP. Si Vox diu el mateix, hi ha eleccions. Potser a Vox li interessa que n’hi hagi i a Guardiola, perquè el que no ha aconseguit ara potser ho aconseguirà a l’abril o al maig. Els únics a qui no els interessa és a Extremadura i a nosaltres. I nosaltres som aquí per Extremadura.
¿Per què s’ha de tenir por que el Govern d’Extremadura depengui de Vox? Ja van pactar fa dos anys.
La por que tinc és que la política que hem fet durant 36 anys els socialistes, amb Guillermo Fernández Vara i jo mateix, no hem de permetre que es destrueixi. I sembla que pot passar. Perquè el PP ballarà quan algú piqui de mans. Dic un exemple: Fernández Vara va establir la gratuïtat en l’ensenyament de 0 a 3 anys. El PP dona un xec a les famílies perquè triïn l’escola bressol que vulguin. És una diferència de la nit al dia. Als pobles no hi ha gaires escoles bressol, de manera que beneficia la gent de les ciutats.
¿Què pensa de María Guardiola?
No hi he tractat gairebé gens. Ha tingut dos anys i escaig de presidència. El seu suposat èxit electoral no ha sigut una conseqüència de l’entusiasme dels extremenys per la seva política, perquè no ha tingut temps d’implantar-la.
Ha convocat unes eleccions i els resultats han sigut semblants.
Ens han clavat una estocada de mort. No sé quin devia ser l’objectiu de Guardiola convocant les eleccions, però sens dubte a nosaltres ens ha deixat fets pols.
El 1991 el PSOE amb vostè va treure 39 diputats: ¿què ha passat fins a arribar a la situació actual, en què en tenen 18?
Alguns intenten donar tota la culpa a Miguel Ángel Gallardo. Però ja el 2023 es va veure per on anava la cosa. Guillermo Fernández Vara, un bon candidat, va perdre sis diputats de cop. Ja se sabia que el problema no era el candidat, sinó el Partit Socialista d’àmbit federal. La política del Partit Socialista a escala federal no és entesa a Extremadura per la majoria dels votants. A sobre ens ha plogut a bots i barrals amb Ábalos, Aldama, l’altre i el de la moto.
Gallardo està imputat.
Imputat. Encara no és culpable.
¿Creu que és innocent?
Si no ho cregués no hauria anat a la campanya electoral. Hi he anat perquè penso que és innocent i perquè considero que és una crueltat el que s’ha fet amb Gallardo.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat