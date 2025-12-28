A l’illa de Padar
Indonèsia amplia la recerca de l’espanyol i de tres dels seus fills desapareguts després d’un naufragi
Segons l’informe preliminar de l’incident, el motor l’embarcació va patir una avaria que va provocar el naufragi
Marina Falcó | Agencias
Els equips de rescat d’Indonèsia van ampliar aquest diumenge l’àrea de recerca d’un espanyol i tres dels seus fills, desapareguts des de divendres després del naufragi d’una embarcació en aigües de l’illa de Padar, a l’est de Bali.
En un comunicat, l’Equip de Recerca i Rescat (SAR) va reiterar que els treballs es van reprendre aquest matí, després d’una pausa durant la nit de dissabte, «ampliant l’àrea a 5,25 milles nàutiques des del lloc de l’incident» gràcies a una millora en les condicions marítimes.
Els quatre desapareguts són Fernando Martín Carreras, exfutbolista i entrenador de l’equip femení B del València CF, i tres dels seus fills; dos nens i una nena.
Amb ells viatjaven a l’embarcació sinistrada la mare, Andrea Ortuño, i una altra de les filles, que van ser rescatades al costat de quatre tripulants i un guia turístic.
El SAR va assegurar que 80 persones treballen en l’operació de recerca, per la qual també s’han desplegat almenys quatre embarcacions, equips de busseig i forces de seguretat, entre d’altres.
S’espera que altres 27 rescatadors i personal de suport arribin a la zona de l’incident aquesta nit, a bord del vaixell de rescat Puntadewa, que va salpar a les 10.30 hora local (2:30 GMT) amb destinació a Labuan Bajo, a l’illa de Flores.
Fathur Rahman, director de l’equip de rescat a la regió de Maumere, encarregat de la missió, va explicar aquest diumenge a EFE que durant aquesta tercera jornada la recerca se centrarà a «determinar la posició del casc del vaixell» enfonsat, ja que, segons el testimoni del capità de la nau, els quatre desapareguts van ser vistos per última vegada al seu camarot.
L’embarcació d’ús turístic, anomenada KM Putri Sakinah, es va enfonsar a les aigües de Padar cap a les 20:30 del divendres (13:30 GMT), després del qual es va activar una recerca amb llanxes i equips de busseig.
«Hem preparat bussejadors, però hem d’assegurar-nos de la ubicació de les restes del vaixell», va remarcar Fathur, després que els equips de recerca trobessin ahir flotant algunes restes del vaixell.
Segons l’informe preliminar de l’incident, el motor l’embarcació va patir una avaria que va provocar el naufragi.
Els desapareguts procedeixen de València, a l’est d’Espanya, i el Ministeri espanyol d’Afers Estrangers ja està en contacte amb els seus pròxims.
Els accidents marítims són comuns a Indonèsia a causa de les infraestructures precàries, la sobrecàrrega de passatgers i mercaderies, el compliment lax de les normes de seguretat i les inclemències meteorològiques.
El vaixell és un dels principals mitjans de transport a l’arxipèlag indonesi, format per més de 17.000 illes i amb una població de més de 270 milions d’habitants.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja