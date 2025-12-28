Junqueras insta Junts a recolzar la condonació del deute del FLA
"Sempre és un bon moment per defensar Catalunya, el que és estrany és que ho descobreixin ara", diu el republicà
El Periódico
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va instar Junts a "demostrar el seu compromís" amb Catalunya votant a favor de la condonació del deute català del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i d’un "millor" sistema de finançament autonòmic. Així ho va plantejar en una entrevista amb Efe, després que durant les últimes setmanes des de les files de Junts s’hagin multiplicat les crides a ERC a afegir-se a un "front comú" independentista per aprofitar la "debilitat" del Govern de Pedro Sánchez per aconseguir millores significatives per a Catalunya.
"Nosaltres celebrem que vulguin afegir-se a la defensa de Catalunya. Com més siguem, millor. Si Junts també ho vol fer, doncs nosaltres contents", va replicar Junqueras, que tot seguit va afegir que "no és el mateix que les famílies catalanes deguin 17.000 milions més o 17.000 milions menys".
"Sempre és un bon moment"
No obstant, Junqueras es va mostrar sorprès per la predisposició que mostra ara Junts a intentar arrencar al Govern de l’Estat nous compromisos per a Catalunya. "Sempre és un bon moment per defensar Catalunya. El que és estrany i sorprenent és que ho descobreixin ara. I fa una setmana, o un mes, o tres mesos, o un any, ¿no era un bon moment? Si ara han descobert que és un bon moment, doncs millor. Millor ara que d’aquí a tres mesos o que d’aquí a dos anys", va sentenciar el líder republicà.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat