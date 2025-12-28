Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Mor als 71 anys l’empresari, polític i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí

Va estar lligat a Jordi Pujol i a la fundació de CiU, va ser expresident del Barça i va participar de la creació de Catalunya Ràdio i Rac1

El president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carles Vilarrubí, en un moment d'una entrevista amb l'ACN

El president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carles Vilarrubí, en un moment d'una entrevista amb l'ACN / Guifré Jordan/ACN

ACN

Barcelona

L’empresari, polític i gastrònom Carles Vilarrubí ha mort aquesta matinada als 71 anys d’edat, a Barcelona, ciutat on va néixer. La seva va ser una figura lligada a les primeres administracions de la Generalitat de Catalunya, va ser un dels homes més propers a l’aleshores president Jordi Pujol, i va participar de la creació de Convergència i Unió. En el terreny més personal, va ser empresari i va treballar a la banca d’inversió, i va ser un dels noms més destacats de la gastronomia catalana. De fet, actualment era, des de 2016, el president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. També va formar part dels equips que van crear Catalunya Ràdio i, posteriorment, Rac1.

A la Generalitat de Pujol, Vilarrubí va ser director de l'Entitat de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, i va formar part com a conseller de la Corporació Catalana de de Ràdio i Televisió. A més, va estar fortament lligat també al FC Barcelona. Va formar part de les directives de Sandro Rosell i de la de Josep Maria Bartomeu, arribant a ser vicepresident del club, fins que va dimitir a l’1 d'octubre de 2017, enmig del debat sobre el paper del Barça al procés i l’1-O.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
  2. Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
  3. Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
  4. Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
  5. Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
  6. La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
  7. Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
  8. Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat

Rússia prossegueix els seus atacs poc abans de la reunió entre Zelenski i Trump a Florida

Rússia prossegueix els seus atacs poc abans de la reunió entre Zelenski i Trump a Florida

Álex Reyes, amb R de Rebot al Baxi Manresa

Álex Reyes, amb R de Rebot al Baxi Manresa

Mor als 71 anys l’empresari, polític i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí

Mor als 71 anys l’empresari, polític i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí

La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal sense precipitació i amb gruixos importants a les pistes

La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal sense precipitació i amb gruixos importants a les pistes

La llevantada va a la baixa amb una última tongada de pluges a l'Ebre i els cabals dels rius es normalitzen a Girona

La llevantada va a la baixa amb una última tongada de pluges a l'Ebre i els cabals dels rius es normalitzen a Girona

El CTFC del Solsonès participa en un estudi que revela com les sequeres i pluges extremes afecten els ocells

El CTFC del Solsonès participa en un estudi que revela com les sequeres i pluges extremes afecten els ocells

L’augment de la temperatura al Pirineu i Ponent se situa per sobre dels 2 graus de mitjana el primer quart de segle

L’augment de la temperatura al Pirineu i Ponent se situa per sobre dels 2 graus de mitjana el primer quart de segle

Les dotze campanades adaptades als gats i els gossos de la casa

Les dotze campanades adaptades als gats i els gossos de la casa
Tracking Pixel Contents