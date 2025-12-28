Mor als 71 anys l’empresari, polític i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí
Va estar lligat a Jordi Pujol i a la fundació de CiU, va ser expresident del Barça i va participar de la creació de Catalunya Ràdio i Rac1
ACN
L’empresari, polític i gastrònom Carles Vilarrubí ha mort aquesta matinada als 71 anys d’edat, a Barcelona, ciutat on va néixer. La seva va ser una figura lligada a les primeres administracions de la Generalitat de Catalunya, va ser un dels homes més propers a l’aleshores president Jordi Pujol, i va participar de la creació de Convergència i Unió. En el terreny més personal, va ser empresari i va treballar a la banca d’inversió, i va ser un dels noms més destacats de la gastronomia catalana. De fet, actualment era, des de 2016, el president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. També va formar part dels equips que van crear Catalunya Ràdio i, posteriorment, Rac1.
A la Generalitat de Pujol, Vilarrubí va ser director de l'Entitat de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya, i va formar part com a conseller de la Corporació Catalana de de Ràdio i Televisió. A més, va estar fortament lligat també al FC Barcelona. Va formar part de les directives de Sandro Rosell i de la de Josep Maria Bartomeu, arribant a ser vicepresident del club, fins que va dimitir a l’1 d'octubre de 2017, enmig del debat sobre el paper del Barça al procés i l’1-O.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat