La política contrària a l’interès propi
¿Quins són els motius que van portar el líder del PP a mantenir el suport a l’expresident de la Generalitat Valenciana quan tenia proves de la negligència de la seva actuació en la dana del 2024? L’aposta a la caiguda de Pedro Sánchez n’és un.
Ernesto Ekaizer
En el seu llibre clàssic La marcha de la locura: La sinrazón desde Troya hasta Vietnam, la historiadora nord-americana Barbara W. Tuchman (Nova York 1912-Greenwich 1989) assenyala que "un fenomen que es pot notar durant tota la història, en qualsevol lloc o període, és el d’uns governs que segueixen una política contrària als propis interessos". I es pregunta: "¿Por qué tan a menudo parece no funcionar el proceso mental inteligente?".
El que val per als governs, com fa Tuchman, també es pot aplicar a les personalitats en el món de la política. ¿Per què, per exemple, Alberto Núñez Feijóo va tancar files en la defensa del baró popular Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, quan tenia proves, a través de les tardanes comunicacions que van mantenir durant el 29 d’octubre del 2024, d’una conducta erràtica al caire de la negligència o la inconsciència, algú que no era conscient dels seus actes i conseqüències?
Els missatges enviats pel president del PP a la jutge Nuria Ruiz Tobarra, que instrueix la causa de la dana per presumptes homicidis i lesions per imprudència en l’avís tardà a la població durant la gota freda d’aquell dia, desmenteixen d’entrada aquesta afirmació de Feijóo del 31 d’octubre del 2024, en el sentit que Mazón l’"informava en temps real des de dilluns passat" sobre la gestió que portava a terme.
Però el desmentiment d’entrada no era pel que ara el president del PP qualifica com un error de data, això és, que va voler dir dimarts 29, tenint en compte que dilluns era 28 d’octubre, el dia abans de la dana, sinó pel contingut dels missatges enviats per Mazón a partir del primer dia, a les 20.08 hores, que li envia, no per iniciativa pròpia, sinó en resposta al de Feijóo de "solidaritat", a les 19.59 hores.
Impostor
"Gracias, presi. Luego te cuento, se está jodiendo cada minuto", va contestar Mazón. La situació "se está jodiendo cada minuto", escriu Mazón a les 20.08 hores i a les 20.09 hores. Amb aquest llenguatge Mazón ja enganya. Fa com si estigués el comandament. Però no ho estava.
A l’hora en què l’impostor respon el missatge a Feijóo, encara no s’havia enviat l’alerta als veïns dels municipis que estaven afectats per la gota freda, amb Utiel i Requena ja sota l’aigua. Tres minuts després d’aquesta resposta de Mazón, es cursa l’ES-Alert, una cosa de la qual ni tan sols informa Feijóo. Aquests primers missatges a Feijóo són buits, no reflecteixen la realitat concreta perquè Mazón continua fugit després del seu dinar tan llarg durant la tarda a El Ventorro i la passejada posterior fins al pàrquing juntament amb la periodista Maribel Vilaplana.
"Noche larga por delante", entreté Feijóo, amb aquest missatge de les 20.15 hores, 13 minuts abans de posar un peu a la seu del Cecopi. Mazón arribaria al Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrada) a les 20.28 hores d’aquella nit tan funesta. I a partir de les 21.45 hores i sobretot de les 23.21 hores, Mazón, en el que sembla que és una pregunta directa de Feijóo –tenint en compte que el president del PP només ha aportat els missatges que li va enviar Mazón, però en canvi no els seus a Mazón–, el president de la Generalitat Valenciana, a les 23.03 hores: "Sí que he parlat amb [Pedro] Sánchez, Montero i els de Defensa i Interior".
A les 23.24 hores, responent a una pregunta traslladada per Feijóo però de la qual no sabem el contingut, Mazón escriu: "De momento, tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME".
La col·laboració respecte a la qual ha presumit Feijóo davant la jutge Ruiz Tobarra és incompleta. Perquè moltes de les respostes de Mazón incloses en els missatges es van fer a preguntes o afirmacions que el mateix Feijóo li havia formulat. Per tant, el quadre que surt és forçosament parcial. Està mutilat. I si ha decidit col·laborar i treure pit per haver-ho fet, ¿com és que no ha entregat la seqüència completa? Si ja has decidit fer el pas, fes-lo del tot. I és evident per quina raó ha mantingut per a si mateix els missatges que va enviar a Mazón. ¿Per què? Elemental, benvolgut Watson. Perquè allà hi ha les reflexions polítiques –l’estratègia, vaja– de Feijóo respecte a la gestió política de la dana.
I fer aflorar aquests comentaris deixaria en evidència un Feijóo que recomanava la línia d’acció davant el que, per exemple, reconeix Mazón –"sí que he hablado con Sánchez, con [la vicepresidenta] Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, tenemos lo que necesitamos, la Unidad Militar de Emergencias (UME)"–; és a dir, fot-li canya, que la responsabilitat final és del Govern de la nació.
Una cosa és que ho sapiguem per les declaracions públiques de Feijóo durant aquelles hores i els dies següents –que ho sabem– i una altra de ben diferent és veure-ho en els missatges en temps real del president del PP al president de la Comunitat Valenciana quan la catàstrofe ja causava desenes de morts que més endavant passarien a ser centenars.
Feijóo va fer veure que tenia una informació en temps real que no va tenir mai i, hi afegim, no la va poder tenir mai, perquè tenia com a interlocutor un impostor. Però també és veritat que Feijóo no es va posar en contacte amb Mazón fins a les 19.59 hores del 29 d’octubre del 2024.
Una trucada no atesa
I que, al mateix temps que es desenvolupava la catàstrofe, va rebre una trucada de Mazón. Però no la va atendre. I això va fer que Mazón li preguntés per missatge si sabia quin era el telèfon mòbil del president de Telefónica, José María Álvarez Pallete.
Feijóo va respondre que no el podia atendre perquè en aquell moment era en un acte "institucional".
¿On era, però, Feijóo? Segons ha sabut EL PERIÓDICO, a l’agenda –ja esborrada– hi figurava: Feijóo assisteix a l’entrega de premis de 20 minutos, a les 20.00 hores. Es refereix al diari. Segons es pot veure a la foto, Feijóo apareix juntament amb Isabel Díaz Ayuso a la gala que va organitzar aquest mitjà al Teatro Real de Madrid. ¿Es tractaria, doncs, de la tossuderia de Feijóo? Més aviat hi va haver un pla. Feijóo va decidir defensar a capa i espasa, a proclamar fins a l’"orgull" del PP per la gestió de Mazón, per atacar Sánchez com a responsable de la dana. I en l’execució d’aquest pla va passar per alt que la seva conducta el feia cooperador polític necessari de la propaganda obscurantista de Mazón.
