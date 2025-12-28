Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protecció Civil desactiva l'alerta per la llevantada però manté la prealerta pel risc fort d'allaus al Pirineu Oriental

El temporal ha deixat més de 200 litres en punts d'Osona i el Ripollès, amb uns 560 avisos als Bombers

Un cartell que avisa de les riuades sobtades del riu Fluvià, a Esponellà

Un cartell que avisa de les riuades sobtades del riu Fluvià, a Esponellà / Berta Artigas Fontàs / ACN / ACN

ACN

Protecció Civil ha desactivat l'alerta de l'Inuncat per la llevantada i ha donat per finalitzats els avisos per fort onatge, intensitat i acumulació de pluja. No obstant això, el pla es manté en prealerta per fer seguiment dels cabals dels rius de la demarcació de Girona (Ter, Tordera, Fluvià i Muga), que encara es troben per sobre de l'habitual. En paral·lel, també hi ha activada la prealerta pel risc fort d'allaus al Pirineu Oriental (nivell 4 sobre 5) i es demana evitar les activitats de muntanya fora de les pistes i zones controlades. L'episodi de llevantada ha deixat més de 200 litres en punts d'Osona i el Ripollès -sobresurten els 216 litres a Cantonigròs o els 201,5 litres a Molló-, amb uns 560 avisos als Bombers de la Generalitat.

En les últimes 12 hores, els avisos als Bombers s'han reduït considerablement (50) i bàsicament s'ha tractat de retirar arbres o branques caiguts a la via pública; esllavissades a carreteres; i inundacions d'aigua en edificis, principalment baixos i terrasses. La Regió d'Emergències Metropolitana Nord (17) i la Regió d'Emergències Tarragona (15) han concentrat la majoria d'avisos. Malgrat la millora de les condicions meteorològiques, els Bombers continuen atents a l'evolució del risc d'allaus i aquest diumenge s'ha reforçat la unitat GRAE, amb més personal de la unitat de Muntanya. Es realitzaran rutes preventives de reconeixement del territori i seguiment del risc d'allaus a la Vall Fosca, la Cerdanya, i el Ripollès, entre altres zones.

El perill és fort (4 en una escala de 5) al sector Ter-Freser, a la meitat oriental del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, al sector Prepirineu i al Perafita-Puigpedrós.

Els cabals dels rius es normalitzen a Girona i desembassen Susqueda i Pasteral

Pel que fa als cabals dels rius, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa que es van normalitzant, tot i que a les comarques de Girona i Osona es troben per sobre l'habitual. Es recomana precaució i no acostar-se a les lleres ni creuar punts baixos. El riu Ter a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) encara es troba en nivell alt, i també a l'altura de les Masies de Roda (Osona). A banda, ahir dissabte a la nit es va començar a desembassar aigua als pantans de Susqueda i el Pasteral. S'està fent de manera gradual, sense previsió de finalització i l'afectació serà "nul·la o moderada". Protecció Civil ja va avisar als municipis aigües avall de la recomanació de no apropar-se a la llera.

Pel que fa a les afectacions viàries per la nevada, són obligatòries les cadenes a la BV-4031 al coll de la Creueta i per accedir a l'estació d'esquí de Port Ainé, mentre que la BV-4024 es troba tallada pel fort vent i la neu al tram final d'accés al coll de Pal. Una cinquantena de vehicles es van quedar atrapats per la nevada ahir dissabte al vespre a la GIV-4016 i la GI-400 entre Toses i la Collada de Toses, al Ripollès. Els vehicles van haver de ser retirats amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i d'una màquina llevaneus.

Més de 1.000 trucades al 112 per la llevantada

En aquest episodi de llevantada, que va començar el dia de Nadal i s'ha allargat fins aquest diumenge, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més d'un miler de trucades (1.098) per 735 expedients. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (200), seguit del Maresme (95) i el Gironès (78). Protecció Civil avisa que, després de tres dies amb molta pluja, el terreny està molt humit i pot haver-hi despreniments, caigudes d'arbres i mobiliari urbà, també a les zones de costa pels efectes del fort onatge. A banda, si s'han de fer desplaçaments al medi natural, cal anar ben equipat i informar-se abans de la situació a la zona.

