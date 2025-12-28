"Puigdemont és el líder natural de Junts, però no pot manar estant fora"
Carlota Camps
Des que va deixar el consistori, Xavier Trias ha aprofitat per fer-se algunes operacions que tenia pendents, l’última de les quals és la incorporació d’una pròtesi de genoll, i dedica el seu temps a fundacions benèfiques. "No em donen feina excessiva, però ara començo a pensar que potser m’he apuntat a massa coses", diu fent broma. També continua militant a Junts i recentment ha sigut nomenat president del consell assessor d’exalcaldes.
¿Com veu Junts? Davant la pregunta, Trias és contundent: "Tenim gent molt bona, però hi ha una tendència a repartir molt les responsabilitats i a no tenir clar qui mana. S’ha de deixar clar. A Convergència no hi havia discussió, tothom sabia que manava un, que era Jordi Pujol, però després la cadena de comandament estava clara". L’exalcalde de Barcelona creu que Carles Puigdemont és el "líder natural" del partit, però lamenta que la seva "capacitat" i la seva "força" disminueixin a l’estar a l’estranger: "És impossible manar estant fora". La seva aposta és lluitar perquè pugui tornar a Catalunya amb l’amnistia, i que mantingui la presidència del partit, però amb un sistema similar al del PNB: és a dir, que Puigdemont presideixi, però que no sigui el candidat, resumeix. L’exalcalde no es mulla sobre qui hauria de ser-ho, no vol fer enfadar ningú, però diu que hi ha "moltes" possibilitats.
Trias demana també al partit que clarifiqui el seu ideari en algunes matèries, com ara la immigració, la sanitat o l’Estat del benestar. Sobre la qüestió migratòria, la seva aposta és que Junts tingui el discurs "de sempre», el que tenia Convergència: "S’ha de tractar com una realitat. Explicar les dificultats que tenim amb la immigració no és estar-hi en contra». També es mostra en contra d’establir "cordons» contra l’extrema dreta. Quant a Aliança Catalana, creu que pot tenir un final similar al de Ciutadans, és a dir, la desaparició.
La sanitat catalana
Del que se sent més orgullós de la seva dilatada etapa política és d’haver estat a la cuina de la construcció del sistema sanitari català, i l’espina que li ha quedat és no haver pogut repetir com a alcalde de Barcelona. Ni el 2015, ni el 2023. Diu que el que ha après de la seva experiència és que en política un "no s’ha de fiar de ningú" i reconeix que la decepció més gran se la va endur amb Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz, amb qui tenia una excel·lent relació a principis dels anys 2000, quan era diputat al Congrés.
La seva percepció sobre ells va canviar quan va saber el seu paper en l’operació Catalunya i en la publicació que li atribuïa la titularitat d’un compte a Suïssa amb 12 milions d’euros, una cosa que era completament falsa. "Fernández Díaz és una mala persona. Em molesta que vagi pel carrer i no hagi anat a la presó", reflexiona. "Si em demanés perdó, com que soc catòlic, em veuria obligat a perdonar-lo, tot i que no en tingui ganes. No ho ha fet i ara ja m’és ben igual. Passo absolutament d’aquest tipus de personatges", afirma, tot i que reconeix que el 2023 esperava com a mínim unes disculpes indirectes que li permetessin tornar a l’alcaldia de la capital catalana. No va ser així. A última hora i amb tota la seva família present en el Saló de Cent, Daniel Sirera va ajuntar els seus vots amb els d’Ada Colau i va investir Jaume Collboni com a alcalde de la ciutat. "Sirera és molt simpàtic, però és una qüestió de moral i de tenir ètica", li retreu.
Des d’aquesta cafeteria pròxima al Turó Park, Trias també reflexiona sobre el judici a la família Pujol i sobre la dissolució de Convergència. Diu no entendre el perquè de la confessió de l’expresident, creu que va estar "mal assessorat", i lamenta que es decidís acabar amb les sigles.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat