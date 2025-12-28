Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Rússia prossegueix els seus atacs poc abans de la reunió entre Zelenski i Trump a Florida

L’ofensiva va afectar zones residencials i infraestructures a Kherson i van deixar part de la ciutat sense electricitat

Persones caminen per un carrer fosc durant un tall d’electricitat a Ucraïna

Persones caminen per un carrer fosc durant un tall d’electricitat a Ucraïna / SERGEY DOLZHENKO / EFE

EFE

Berlín

Les forces armades russes han prosseguit els seus atacs contra

poc abans de la reunió que mantindran aquest diumenge a Florida el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i el president dels EUA, Donald Trump sobre un pla de pau.

Els russos van llançar un atac contra zones residencials i infraestructures crítiques a Kherson i van deixar part de la ciutat sense electricitat, va informar al seu compte de Facebook el cap de l’administració militar de la regió, Jaroslav Schanko.

«Terroristes russos han llançat una vegada més un gran atac amb llançament múltiple de míssils sobre la ciutat. Zones residencials i importants infraestructures estan en flames», va escriure Schanko.

«De moment estem obtenint informació sobre víctimes», va afegir.

A la nit també hi va haver atacs contra Dnipropetrovsk que van arribar a una institució educativa, una granja i un gasoducte, va informar l’administració militar a Telegram.

Un dia abans hi va haver un atac generalitzat contra Kíiv que va causar almenys un mort i una vintena de ferits i va portar Zelenski a dir que Rússia respon amb drons i míssils als esforços de pau.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
  2. Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
  3. Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
  4. Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
  5. Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
  6. La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
  7. Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
  8. Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat

Rússia prossegueix els seus atacs poc abans de la reunió entre Zelenski i Trump a Florida

Rússia prossegueix els seus atacs poc abans de la reunió entre Zelenski i Trump a Florida

Álex Reyes, amb R de Rebot al Baxi Manresa

Álex Reyes, amb R de Rebot al Baxi Manresa

Mor als 71 anys l’empresari, polític i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí

Mor als 71 anys l’empresari, polític i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí

La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal sense precipitació i amb gruixos importants a les pistes

La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal sense precipitació i amb gruixos importants a les pistes

La llevantada va a la baixa amb una última tongada de pluges a l'Ebre i els cabals dels rius es normalitzen a Girona

La llevantada va a la baixa amb una última tongada de pluges a l'Ebre i els cabals dels rius es normalitzen a Girona

El CTFC del Solsonès participa en un estudi que revela com les sequeres i pluges extremes afecten els ocells

El CTFC del Solsonès participa en un estudi que revela com les sequeres i pluges extremes afecten els ocells

L’augment de la temperatura al Pirineu i Ponent se situa per sobre dels 2 graus de mitjana el primer quart de segle

L’augment de la temperatura al Pirineu i Ponent se situa per sobre dels 2 graus de mitjana el primer quart de segle

Les dotze campanades adaptades als gats i els gossos de la casa

Les dotze campanades adaptades als gats i els gossos de la casa
Tracking Pixel Contents