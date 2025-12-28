Rússia prossegueix els seus atacs poc abans de la reunió entre Zelenski i Trump a Florida
L’ofensiva va afectar zones residencials i infraestructures a Kherson i van deixar part de la ciutat sense electricitat
EFE
Les forces armades russes han prosseguit els seus atacs contra
poc abans de la reunió que mantindran aquest diumenge a Florida el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i el president dels EUA, Donald Trump sobre un pla de pau.
Els russos van llançar un atac contra zones residencials i infraestructures crítiques a Kherson i van deixar part de la ciutat sense electricitat, va informar al seu compte de Facebook el cap de l’administració militar de la regió, Jaroslav Schanko.
«Terroristes russos han llançat una vegada més un gran atac amb llançament múltiple de míssils sobre la ciutat. Zones residencials i importants infraestructures estan en flames», va escriure Schanko.
«De moment estem obtenint informació sobre víctimes», va afegir.
A la nit també hi va haver atacs contra Dnipropetrovsk que van arribar a una institució educativa, una granja i un gasoducte, va informar l’administració militar a Telegram.
Un dia abans hi va haver un atac generalitzat contra Kíiv que va causar almenys un mort i una vintena de ferits i va portar Zelenski a dir que Rússia respon amb drons i míssils als esforços de pau.
