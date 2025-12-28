Tailàndia i Cambodja firmen un alto el foc immediat
Adrián Foncillas
Tailàndia i Cambodja van firmar ahir un alto el foc, el segon en només pocs mesos, per acabar amb les lluites més acarnissades en dècades. Una cinquantena de morts en tres setmanes i un milió de desplaçats han causat els atacs de caces, intercanvis de míssils i variada artilleria entre els veïns del sud-est asiàtic. Els acords, en vigor des del migdia d’ahir, es consolidaran si l’alto el foc aguanta 72 hores, una clàusula comprensible després de la vida efímera de recents compromisos.
Les dues parts cessaran els seus moviments castrenses a la frontera i respectaran l’espai aeri aliè, assenyala el document firmat pel ministre de Defensa tailandès, Nattaphon Narkphanit, i la seva contrapart cambodjana, Tea Seiha. El pacte inclou un total de 16 mesures d’apaivagament i arriba a "tot tipus d’armes, atacs a civils i infraestructures, objectius militars, en tots els casos i en totes les àrees".
Contempla la comunicació directa entre ministres de Defensa i alts càrrecs militars i atén les principals reclamacions de les dues parts. Tailàndia alliberarà els 18 soldats cambodjans retinguts des de juliol, tan aviat es compleixin aquestes 72 hores, i a canvi Phnom Penh ha promès adherir-se a la legislació internacional sobre mines de terra.
Mines de terra
Aquestes han catalitzat totes la crisi recents: només aquest any s’han comptat nou explosions, amb diversos soldats tailandesos morts i mutilats. Bangkok acusa Phnom Penh d’haver-les plantat recentment i aquesta assenyala que són el llegat de tres dècades de guerres civils i de xocs regionals. Tailàndia ha perdut 26 soldats en els últims enfrontaments de desembre, segons fonts oficials.
Cambodja, que no ha revelat baixes entre militars, ha comptat 30 civils morts i un centenar de ferits.
