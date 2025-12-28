Viena presumeix de ser l’urbs amb l’habitatge més assequible d’Europa
El 60% dels ciutadans de la capital austríaca resideixen en pisos de propietat municipal o subvencionats, amb contractes indefinits i transferibles a la següent generació
Gemma Casadevall
¿Es pot presumir de ser una gran metròpoli i, alhora, de tenir el parc d’habitatge més assequible d’Europa? Això és el que fa Viena, una capital que és referent d’una política de l’habitatge orientada al ciutadà, en uns temps en què l’escassetat de pisos assequibles és el maldecap més gran dels europeus. ¿Es pot extrapolar el seu model a altres ciutats semblants? Difícilment: la recepta de l’èxit vienesa no s’improvisa. Els seus orígens se situen en la caiguda de l’imperi austrohongarès i a l’aposta persistent per l’habitatge protegit de la socialdemocràcia, la força històricament dominant de l’anomenada Viena Roja.
Aproximadament el 60% dels 1,9 milions de ciutadans de Viena viuen en pisos de propietat municipal o subvencionats, amb contractes indefinits i transferibles a la següent generació, protegits per un límit al preu del lloguer. Que l’Ajuntament sigui el propietari més gran dels habitatges actua de dic de contenció a tot el mercat immobiliari. Als 220.000 habitatges de propietat municipal se sumen uns altres 200.000 pisos de cooperatives o subsidiats, segons xifres oficials del 2023.
No s’ha d’estar en situació de precarietat per sol·licitar un dels pisos de propietat pública, que a més estan repartits per tots els districtes, des del centre a un extraradi que compta amb un transport públic eficient.
Per a totes les butxaques
La gran majoria dels ciutadans vienesos compleixen els requisits per sol·licitar-los. N’hi ha prou amb ser europeu, tenir un arrelament a la capital d’almenys dos anys i uns ingressos nets que no excedeixin als 3.900 euros mensuals, en el cas d’una persona sola, o del doble, per a un nucli familiar amb quatre persones. L’oferta va d’habitatges senzills, a lloguers per sota dels 500 euros mensuals, a pisos que a Barcelona o Madrid es considerarien d’alt nivell, de 100 metres quadrats, però per arrendaments que es situen sobre els 1.200 euros.
Per entendre per què això funciona així de bé a Viena, però també per què no és exportable a qualsevol altra ciutat social i políticament comparable, cal posar la mirada en la història austríaca. Després de la Primera Guerra Mundial, amb l’ensorrament de l’imperi austrohongarès, la Viena obrera era un panorama de barraques i habitatges irregulars.
Les primeres eleccions lliures a escala municipal, el maig del 1919, van donar la majoria absoluta al Partit Socialdemòcrata. Va arrencar allà un pla destinat a millorar les condicions de vida dels treballadors, en què va jugar un paper determinant la política de l’habitatge. Fins al 1934 es van construir 60.000 habitatges protegits, així com centres d’assistència mèdica, serveis socials, educacionals i culturals.
El concepte de la Viena Roja es va estendre a altres àmbits de la vida ciutadana, des del paper de la dona i l’organització del temps lliure, al repartiment de les tasques domèstiques, com documentava una recent exposició del Museu d’Història de Viena. De la precarietat en què va quedar Viena després de la Primera Guerra Mundial es va saltar a conceptes pioners també en urbanisme. Del barraquisme es va passar a la construcció de nous nuclis residencials. La gran revolució urbanística i arquitectònica va quedar interrompuda amb l’annexió d’Àustria pel Tercer Reich nazi. Amb el final de la Segona Guerra Mundial, el 1945, Viena va tornar a ser socialdemòcrata.
Punts febles
A la capital austríaca se la continua considerant la meca de l’habitatge assequible. Però fins i tot en la seva història exitosa van aparèixer forats negres: els lloguers són assequibles, però les despeses de manteniment de l’edifici i altres costos comuns són molt alts i van a compte exclusivament de l’inquilí, que a més ha d’assumir reparacions i altres despeses addicionals. Viure de lloguer és relativament barat en comparació amb altres ciutats europees. No obstant, passar a l’habitatge de propietat està reservat als ciutadans d’alts ingressos. En cinc anys, i malgrat el límit a l’increment de preus, els lloguers es van disparar amb un increment del 30%. I no hi ha oferta per a tots els nouvinguts. La població augmenta cada any en uns 25.000 habitants, mentre que el creixement del parc d’habitatges se situa en uns 10.000.
A Viena l’enveja qualsevol berlinès o ciutadà d’una altra capital centreeuropea. Però entre els seus habitants es manegen els mateixos termes com a sinònim de desenvolupament urbà negatiu: gentrificació, especulació immobiliària i desplaçament dels veïns del centre cap a extraradi, empesos per l’alça de preus.
El malestar és creixent, tot i que els problemes per accedir a un habitatge del vienès mitjà no siguin comparables als que pateixen molts altres europeus.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat