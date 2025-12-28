Vilarrubí es nega a aclarir si Pujol Ferrusola li va ingressar 23 milions d'euros
ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID
El vicepresident del Barça i administrador CVC Grup Consellers, Carles Vilarrubí, ha arribat al despatx del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata disposat a declarar. Almenys així ho ha manifestat al començament de la seva declaració com a investigat en el 'cas Pujol'. Però la bona disposició només li ha durat fins que se li ha preguntat per què havia rebut més de 23 milions d'euros de Jordi Pujol Ferrusola. En aquest moment s'ha acollit al seu dret a no declarar sobre aquesta operació, així com sobre altres d'anteriors a l'any 2000 perquè, segons la seva defensa, no es poden investigar perquè han prescrit.
Fonts jurídiques han assenyalat a EL PERIÓDICO que en la comissió rogatòria rebuda des d'Andorra s'ha informat al Jutjat Central d'Instrucció número 5 que en el compte del Credit Andorra And, amb la referència CIV i el número 6244, del qual és titular Carles Vilarrubí, hi ha un ingrés d'entre 23 i 24 milions d'euros per part del primogènit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.
A casa del que es considera encarregat de repartir els guanys il·lícitament obtinguts per l'"organització" que mantenia la família Pujol s'hi va trobar un document en què apareixia aquest número de compte i es parlava de 75 milions. Segons els investigadors, Jordi Pujol Ferrusola li va entregar un terç d'aquesta quantitat a un dels seus germans i entre 23 i 24 milions es van ingressar al compte de Vilarrubí.
Al tenir coneixement d'això, l'investigat, que és la tercera vegada que compareix davant el jutge De la Mata, la segona que ho fa com a imputat, va abandonar la seva disposició a declarar i es va limitar a "tirar pilotes fora", assegurant que el compte, obert el 1986, el va tancar l'any 2000. Però aquesta dada la neguen les autoritats andorranes que han aportat documentació sobre diferents moviments bancaris i sobre la titularitat que atribueixen sense cap dubte a Vilarrubí.
Entre aquests moviments apareix l'ingrés de més de 20 milions d'euros, cosa que converteix la col·laboració que existia entre Pujol Ferrusola i ell en molt superior als 300.000 euros que tots dos van atribuir a un préstec realitzat en la societat Restaurants de Cerdanya. En la seva anterior declaració, Vilarrubí va atribuir al xef Josep Maria Boix, i la seva dona ja morta la gestió de les empreses.
Les fonts consultades van assenyalar que la referència 'ICV' es correspon amb una societat de Vilarrubí i van assegurar que tampoc va voler declarar en relació amb altres negocis que ha pogut tenir amb Pujol Ferrusola, com un aparcament VIP a l'aeroport de Barcelona.
