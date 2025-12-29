Agricultura reconeix que "s'ha de fer més" en el control de la fauna cinegètica que reclamen els pagesos amb les protestes
El conseller reclama que la ciutadania s'impliqui en frenar l'abandonament del món rural
Anna Ferràs (ACN)
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reconegut que "s'ha de fer més" per reduir els problemes del sector primaris, com la proliferació de la fauna cinegètica, així com les crisis sanitàries animals com la pesta porcina o la dermatosis nodular contagiosa de les vaques. "Crec que aquí ens hem de trobar tots, s'ha de fer més i hem de facilitar les coses", ha dit. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura ha reclamat que la ciutadania s'ha d'implicar en frenar l'abandonament del món rural que agreuja tots aquests problemes. Ordeig també ha assegurat que continuaran treballant amb el sector primari per contribuir que tinguin "les condicions econòmiques, pressupostàries i de regulació necessàries per tirar endavant"
El conseller Ordeig ha remarcat que el control de la fauna cinegètica "no és feina només dels caçadors, dels agricultors o els científics". "L'abandonament del món rural i de la gestió forestal també ens ha portat a aquesta proliferació", ha lamentat. El responsable del departament d'Agricultura ha recordat que els plans de control de la fauna cinegètica estan previstos en un decret impulsat pel mateix sector abans de la pesta porcina africana, però reconeix que "cal fer més".
A l'augment de les captures, el seguiment setmanal dels resultats i a la dotació d'1 milió d'euros per reduir la població de senglars a la meitat, el Govern apel·la a la col·laboració d'administracions, sector primari i municipis per fer-hi front de manera continuada. "Ens hem trobat innombrables vegades i ho continuarem fent per intentar que no sigui flor d'estiu. Cal un treball continuat, amb més recursos i més intensitat", ha defensat Ordeig.
